- Peter Madsen kan ha fått hjelp i rømningsforsøket

Det mener politiet etter det dramatiske fluktforsøket tirsdag.

Madsen ble framstilt i retten onsdag etter fluktforsøket fra Herstedsvester, hvor han soner en livstidsdom for drapet på journalisten Kim Wall. Han sier seg skyldig i forsøket på å flykte fra fengselet og for trusler mot fengselsansatte.

Retten i Glostrup besluttet at rettsmøtet skal holdes for lukkede dører fordi det er mistanke om at flukten er planlagt i samarbeid med en eller flere gjerningsmenn.

Hans advokat opplyser at han vil si seg skyldig i alle de seks forholdene i siktelsen. Madsen er blant annet siktet for ulovlig tvang mot en kvinnelig psykolog i forbindelse med flukten.

Fem minutters frihet

Tirsdag tok Madsen en kvinnelig psykolog som gissel og truet seg ut av fengselet. Utenfor hoppet han inn i en hvit varebil.

– Kjør, kjør, kjør. Hvis du ikke kjører bilen, skyter jeg deg, skal han ha sagt til sjåføren. Han er han siktet for å ha truet den mannlige sjåføren i varebilen.

I flere timer satt Petter Madsen stille i veikanten mens politiet hadde kontroll på ham. Foto: Nils Meilvang (AFP)

Madsen var kun på frifot i fem minutter, opplyste politiet tirsdag. Politiet var raskt på stedet. Varebilen kjørte derfor ikke avgårde med Madsen. Istedenfor ble det en flere timer lang aksjon noen hundre meter fra fengselet, der Madsen satt i grøftekanten med noe politiet fryktet var sprengstoff rundt livet.

Ikke sprengstoff eller våpen

Det ble ikke funnet spor av sprengstoff i beltet, og han skal ha kastet fra seg en våpenkopi rett før politiet gikk til pågripelse.

Politiet hadde med seg en fjernstyrt robot som brukes til å uskadeliggjøre sprengstoff. Foto: Nils Meilvang (AFP)

Under pressekonferansen tirsdag ettermiddag, sa politiet at sjåføren av den hvite varebilen var i avhør. Han er av utenlandsk opprinnelse og snakker ikke dansk. Politiet hadde da ikke fått klarhet i om han hadde en rolle i fluktforsøket, eller om han var en tilfeldig forbipasserende som ble brukt av Madsen.

Dette var ikke første gang Madsen hadde hatt fluktplaner. Tidligere har han sittet i isolat fordi han har planlagt flukt.