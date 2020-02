- Problemet er at viruset er blitt til en politisk og religiøs sak

Iran står overfor en katastrofe når det gjelder coronaviruset. Myndighetene dekker over antallet smittede og døde, og tyr til konspirasjonsteorier og løgn for å late som situasjonen er normal.

Det gjør situasjonen kritisk for Iran og for verdensamfunnet.

Det hjelper ikke noe særlig at landet er sanksjonert og helsetilbudet er svekket.

Visehelseministeren, som selv har blitt smittet av coronaviruset, poster filmsnutter på sosiale medier der han reiser hånden i været og lover at «vi skal slå corona».

President Hassan Rouhani hevdet denne uka at coronaviruset er «fiendenes plan og konspirasjoner» for at landet skal stenges, og han oppfordret samtidig folket til å leve som normalt.

Ifølge rapporter er 245 smittet og 26 døde, men mye tyder på at tallet er høyere. Mange av nabolandene uttrykker frustrasjon overfor Irans håndtering av situasjonen, og anklager myndighetene for å ha spredt viruset i regionen.

Løgner og folkets manglende tillit

Dessverre har iranske myndighetene løyet så mye og så lenge at folket har mistet tilliten til dem. Denne uka gikk myndighetene ut med at det vil bli slått hardt ned mot folk som sprer falske nyheter på sosiale medier.

Folk risikerer inntil tre års fengsel.

Dette fordi både helsepersonell og vanlige borgere har uttrykt bekymringer knyttet til corona-utbruddet på sosiale medier, og de har delt informasjon om antall smittede, om alvoret og omfanget av corona-krisen.

Kjent før valget

Myndighetene hadde kjent til utbruddet allerede en uke før valgdagen i Iran 21. februar. Mens det offisielt ble publisert informasjon om epidemien etter valgdagen.

Grunnen til dette var frykt fra myndighetens side for at folk ikke skulle møte fram til stemmeurnene. Allerede før iranske myndigheter hadde erkjent utbruddet, hadde tyrkiske myndigheter estimert at tallet på smittede i Iran var cirka 750.

Myndighetene stengte universiteter og skoler i Teheran på lørdag, men da var det allerede for sent.

Religiøst arnested

Smitten begynte i den hellige og populære Sjia-pilgrimbyen Qom. Mange pilgrimsreisende som hadde reist til Qom ble smittet - og viruset ble dermed spredt raskt - både i Iran, nabolandene og Midtøsten.

Det ble først sagt at smittekilden fantes blant kinesiske arbeidere i byen, men nå er det snakk om at det er kinesiske geistlige som deltar på religiøs utdanning som er årsaken til smitten.

Av religiøse grunner nekter allikevel myndighetene å stenge det svært populære religiøse alteret i byen Qom.

Alteret i Qom er en kilde til helbredelse

Religiøse maktpersoner nekter å sette den religiøse byen i karantene. De mest hårreisende uttalelsene kommer fra Ayahtollah Saeedi, som hevder at alteret i Qom er en kilde til helbredelse. Andre religiøse talspersoner hevder at alteret er bygget av et anti-virusmateriale. Et par andre geistlige har bedt folk om å be og lese bestemte vers fra Surah i Koranen. Det er mangel på munnbind og informasjon.

Viruset ble også spredt på grunn av gode forbindelser mellom myndigheter i Kina og Iran. Revolusjonsgarden eier Mahan Air, som lenge etter utbruddet av viruset i Kina, fortsatte transporten både av passasjerer og varer mellom Kina og Iran.

Problemet er at viruset er blitt til både en politisk og religiøs sak. Det gjør situasjonen mye mer komplisert.

Flygende virus

Tilfeller av sykdommer er sett i Libanon og Bahrain, Emiratene, Oman og Kuwait og Irak. De smittede har vært i Iran. I Kuwait er det offisielle tallet på smittede nå 43. Afghanistan, Irak og Tyrkia har stengt grensene sine mot Iran. Russland nekter å utstede visum, Emiratene og Tyrkia har stengt flytrafikken til landet.

Under en pressekonferanse denne uka benektet den svette og feberaktige visehelseminister Harirchi at det var et stort corona-utbrudd i Iran. Senere viste det seg at både han og parlamentsmedlem Mahmood Sadeghi er smittet av viruset.

Nå sies det at en topp østerriksk diplomat er smittet. Han besøkte den iranske utenriksministeren Zarif i Teheran denne uka.

Allikevel skrives det på nettsidene til norske UDI at man må høre på lokale myndigheter når det gjelder reise til Iran. Det ser ut til at vi stoler like blindt på iranske helsemyndigheter når det gjelder corona, som vi ellers stoler på iransk offisiell nyhetspropaganda i andre saker. Det er problematisk og kan representere smittefare og helsefare.

Persisk nyttår nærmer seg

Det er viktig at norske myndigheter er oppmerksomme på smittefaren fra Iran - og spesielt fra byen Qom. Den persiske nyttårsfeiringen ligger like foran oss, og mange, både iranere, irakere, afghanere og nordmenn, reiser i den forbindelse til Iran. Iran ligger nå som nummer to i verden målt i antall personer som er døde av coronavirus. Dette til tross for at Iran ikke har noen grense mot Kina. Det store antallet smittede fra Iran, Italia og Sør-Korea har skapt alvorlig bekymring hos verdens helsemyndigheter (WHO).

Men kombinasjonen av myndighetenes desinformasjon og sensur, dets autoritære trekk og et generelt svakt helsetilbud, utgjør til sammen en stor helsefare.

Ikke bare for Iran, men også for regionen og verdenssamfunnet. Norske myndigheter har også grunn til bekymring, og må være bevisst på smittefaren fra Iran.

