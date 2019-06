- Regjeringen denger løs på 200 familier med slegge

Venstre og Senterpartiet krangler så busta fyker om pelsdyrnæringa som nå skal nedlegges.

Torsdag vedtar trolig Stortinget å legge ned pelsdyrnæringa med virkning fra 2025, og spliden mellom partiene er stor før den historiske avstemningen.

- Heldigvis så får vi flertall for det i dag, og det har jo vært en lang kamp, sa Venstres nestleder Guri Melby på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

Melby kaller det en gledens dag for pelsdyrene, fordi hun mener driften av næringa, der dyrene er innestengt i mindre bur, ikke er forenelig med god dyrevelferd.

Sp: - En helsvart dag

Men Senterpartiet har et helt annet syn på denne dagen.

- Jeg mener det er en dårlig dag både for dyrene og for folka. For når en legger ned næringa i Norge, så er det ingen tvil om at produksjonen og etterspørselen etter pels ikke vil forsvinne. Den vil bli tatt en annen plass utenfor Norges grenser med andre krav til dyrevelferd, sa Senterpartiets næringspolitiske talsperson, Geir Pollestad.

HELSVART: Senterpartiets næringspolitiske talsperson Geir Pollestad kaller torsdagens vedtak om å legge ned pelsdyrnæringa som en helsvart dag. Foto: (NTB scanpix)

For pelsdyrbøndene mener han det er en «helsvart dag».

- I tillegg til at regjeringen vil legge ned næringa, så nekter de å betale. De fratar folk millionverdier, og folk vil bli sittende igjen med mye gjeld. Folk har bygd opp verdier over tiår, og nå ranes dette vekk, sa Pollestad, og la til:

- Her denger regjeringen løs på 200 familier med slegge, ganske ufølsomt, sa han.

- En raus ordning

Melby påpekte imidlertid at det er 267 pelsdyrbønder i Norge i dag, og at næringa har hatt en fallende lønnsomhet. Hun mener kompensasjonen bøndene får er god.

- Dette er faktisk en næring som er i ferd med å avvikle seg selv. Men selvsagt når Stortinget vedtar å legge ned en næring, så skal de få kompensasjon. Derfor er det en raus ordning, mente hun.

GLEDENS DAG: Venstres nestleder Guri Melby jubler over at pelsdyrnæringa trolig vedtas nedlagt i Stortinget torsdag. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Hun viser til at Stortinget kan ende med å betale ut 650 millioner kroner i erstatning.

- Dette er en historie som ikke har rot i virkeligheten. Det er et gap som er ganske stort. Folk blir frarøver millionverdier, kontret Pollestad.

Utbrytere truer flertallet

Men dramaet om pelsdyrnæringa er ikke avgjort før siste stemme er avgitt i Stortinget torsdag. Avhoppere truer nemlig regjeringspartienes flertall for avtalen om å avvikle pelsdyrnæringen. Det kan bety at kompensasjonen nok en gang bli jekket opp.

Carl I. Hagen (Frp), Roy Steffensen (Frp) og Kristian Tonning Riise (H) varsler at de ikke vil stemme for avtalen Høyre, Frp, Venstre og KrF la fram for to uker siden når Stortinget behandler saken med full sal torsdag, meldte NTB onsdag.

Det kreves 85 representanter for å få flertall, og regjeringspartiene har normalt støtte fra 88 mandater. Med tre utbrytere henger dermed flertallet i en tynn tråd.