- Rydd sjæl, Raymond!

Det er riktig at en kommune ikke har lov å forby elsparkesyklene. Det betyr ikke at kommunene er blottet for virkemidler, skriver Høyre-politikeren om elsparkesykkel-kaoset som råder i Oslo.

Av Nicolai Øyen Langfeldt (H), nestleder i samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Elsparkesykkelen er blitt et etterspurt og populært fremkomstmiddel. Konseptet er ganske så genialt. Man kan komme seg fra A til B rimelig raskt, uten å tenke på motbakker og potensielle svetteringer. Kun drevet frem av elektrisk kraft.

Riktig regulering

Det er i utgangspunktet bra at vi tar i bruk nye løsninger i måten vi forflytter oss på, og at byen blir mer tilgjengelig for enda flere. Men det må gjøres riktig, og reguleres i ordnede former.

Fortauene skal ikke gjøres om til en gravplass for defekte sparkesykler. Ingen skal heller oppleve at trygge fortau forvandles til hinderløyper.

Det har dessverre vært realiteten i deler av Oslo denne sommeren. Vi har også sett flere eksempler på at det har oppstått farlige trafikksituasjoner og alvorlige ulykker mellom brukere av elsparkesykler og andre trafikantgrupper. Slik skal det ikke være.

Det skal være trygt for alle å bevege seg i byen vår. Da er det frustrerende å konstatere at byrådet sitter i baksetet og fraskriver seg ansvar, i stedet for å ta styring og rydder opp på egen vakt.

Nicolai Øyen Langfeldt. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Det er riktig at en kommune ikke har lov å forby elsparkesyklene. Det betyr ikke at kommunene er blottet for virkemidler.

- Det eneste som trengs er politisk vilje

I over et halvt år har Høyre oppfordret byrådet til å få på plass en skikkelig regulering av elsparkesyklene, men byrådet har konsekvent fraskrevet seg ansvaret og pekt på regjeringen. Høyre mener det er fullt mulig å regulere elsparkesyklene innenfor dagens regelverk, i god dialog med bransjen. Det eneste som trengs er politisk vilje.

Det er synd at byrådet ser ut til å være mer opptatt av å kritisere aktørene gjennom media, enn å ta tak i startproblemene og finne løsninger som burde vært på plass for lenge siden.

Oslo Høyre har foreslått en rekke konkrete tiltak for å regulere elsparkesykkelene. Oslo kommune må først og fremst sørge for at utleieselskapene har klare og forutsigbare rammer, og at kommunen i samarbeid med politiet sørger for at reglene håndheves.

Oslo Høyre foreslår derfor:

Nattestenging

No-parking zones

Soner der man hverken kan kjøre eller parkere

Sett av P-arealer, blant annet i tilknytning til bysykkelstativene

Bøtelegge både selskap og brukere for brudd på trafikk- og parkerings-regler

Hvis byrådet viser handlekraft og rydder opp slik de skal, vil elsparkesyklene gli inn i trafikken til både undring og glede for alle trafikanter, og bli et kjærkomment supplement til den fremtidige mobiliteten i byene.