- Sandra Borch skyter i hovedsak med løskrutt

I en tipunkts kanonade fyrer Sps Sandra Borch løs mot Frp og det hun mener «FrP-regimet» har påført folk.

Av Sivert Bjørnstad, finanspolitisk talsmann, Frp

Det er for det meste bomskudd, blindgjengere og løskrutt fra Borch, men jeg skal innrømme, hold dere fast, at det også er et par treff.

Regjeringssamarbeidet var for det meste bra, men langt fra perfekt.

Bomskuddene først; bilistene blir ifølge Borch flådd av oss. Ja, det har vært en økning i hvor mye som kreves inn i bompenger, men veibyggingen er økt med 6-7-ganger mer enn hva økningen i bompenger har vært. Sp har også stemt ned forslag fra oss som ville redusert belastningen. Frp er det eneste partiet som har bremset utviklingen.

Bensinavgiften er nå lavere enn i 2013, i motsetning til hva Borch prøver å fremstille det som. Den gikk ned med Frp, opp med Sp. All time high-bensinpris ble klokket inn i 2012 med Sp i regjering.

Borch karakteriserer Siv Jensen som «avgiftsdronningen». Noen avgifter er rett nok økt, men særavgifter, uten moms, er faktisk 10,4 milliarder kroner lavere nå enn i 2013. Avgiftene økte med Sp, gikk ned med Frp. Den største årsaken til nedgangen er at det nå tas inn vesentlig mindre i bilavgifter enn før. I 2013 lå bilrelatert avgifter på totalt 62 milliarder kroner, i år ligger de an til å bli 42 milliarder kroner - altså en nedgang på en tredjedel.

Ja, vi var med på å øke sukkeravgiften og innførte flypassasjeravgiften, som følge av forhandlinger med V og KrF. Avgifter jeg selv er kritisk til, men som var nødvendige for å komme V og KrF i møte i forhandlinger om budsjettene. Uansett er statens avgiftsinntekter totalt sett gått ned.

Har forøvrig Borch ofret en tanke på hvordan det vil gå med avgiftene om rødgrønn side får makten i 2021? Jeg føler meg faktisk rimelig trygg på at Sp ikke ønsker å øke avgifter unødig. Om du imidlertid tar en titt på de alternative budsjettene til Sps mulige samarbeidspartnere og støttepartier i en eventuell regjering, så vil du fort innse at Sp må bli både svært store og være svært harde i forhandlingene om ikke avgiftene skal økes.

Gjennomgangstonen hos de andre er at bilistene skal straffes.

Kritikken mot vårt antall justisministre lar jeg ligge, men politireformen er nok fornuftig, kriminalitetsbildet har endret seg - og man bør jobbe annerledes. Vi når forøvrig målet om en dekning på to politiårsverk per 1000 innbygger i løpet av året.

Som jeg nevnte innledningsvis har Borch også noen treffere.

Regjeringen har fulgt opp ulveforliket for dårlig. Bestanden er over målet og det kan med fordel skytes noen flere ulv i Norge. Her er det godt mulig vi og Sp kan finne sammen.

Frp var ingen stor pådriver for regionreformen, det var Venstre og Høyre sitt barn, men vi godtok den i bytte mot en nødvendig kommunereform. Regionreformen resulterte i noen fornuftige sammenslåinger, da spesielt Trøndelag og Agder. Viken er imidlertid en vanskapning, og Troms og Finnmark ble slått sammen mot folks vilje.

For min del kan du godt reversere begge.

Pelsdyrforbudet var også et nederlag for Frp - og en seier for V. Det er beklagelig at en hel næring vil bli avviklet. I vår nye opposisjonstilværelse vil det være viktig for oss å sørge for at de som har drevet i næringen blir kompensert så godt som mulig. Her tar jeg gjerne en prat med Borch.

Bredsiden fra Borch bommer i hovedsak, men altså med noen unntak.

I opposisjonstilværelsen vi nå inntar vil vi både samarbeide med regjeringen fra sak til sak, der vi ser oss tjent med det, men vi vil også være åpne for å søke enighet med andre partier, som Sp.

På mange områder vil jeg faktisk tro at Sp vil ha lettere for å komme til enighet med oss enn med de andre opposisjonspartiene på rødgrønn side.