- Siv Jensen kan bestemme over SSB

Mandag legger statistikklovutvalget frem sin rapport.

Mange husker høstens hete strid mellom finansminister Siv Jensen og SSB-sjef Christine Meyer om byråets uavhengighet - som endte med Meyers ufrivillige avgang 12. november.

Betent innvandringsstatistikk

Statistikklovutvalg konkluderer, ifølge Aftenposten, med at faglig uavhengighet dreier seg om «hvordan virksomhetene skal utføre sine oppgaver».

Det gjelder altså ikke hvilke oppgaver Statistisk sentralbyrå (SSB) skal utføre.

Det betyr at hvis Finansdepartementet vil ha en spesiell statistikk om innvandring, skal SSB utføre jobben etter beste evne.

Forskningsleder Erling Holmøy var en av dem som ble omplassert i høst - til stor misnøye. Like før hadde han presentert tall som viser at innvandringen til Norge koster 10.000 kroner ekstra i skatt per person hvert år fra 2025.

- Det er på det rene at deler av ledelsen er skeptiske og kritiske til mine analyser, sa Holmøy til Nettavisen i høst.

- Det inkluderer SSB-sjef Christine Meyer.

Skal fortsette med forskning

Lovutvalget går også inn for at SSB skal fortsette med forskning:

«Forskningsaktiviteten bør avgrenses til problemstillinger som utnytter og understøtter byråets kjerneoppgaver - produksjon av offisiell statistikk og anvendte politikkanalyser.»

SSB-sjef direktør Birger Vikøren sa før jul at innretningen i forskningsavdelingen beror på statistikklovutvalget.

Rapporten i sin helhet kommer vi til å gi innsyn i mandag klokken 10.

