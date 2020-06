- Skal de skyte oss, spurte Simone (5) - da tok politimannen grep

En anonym amerikansk politimann redder dagen for den lille jenta og hennes familie.

Tirsdag denne uken var fem år gamle Simone Bartee med på lasset da moren og faren deltok i en av de mange demonstrasjonene mot politvold mot svarte som nå pågår i USA, etter at George Floyd døde som følge av politiets handlinger.

Hele 60.000 mennesker deltok i demonstrasjonen i sentrum av oljebyen Houston i staten Texas, der altså Simone var i følge med sine to foreldre, skriver avisen Houston Chronicle.

Politimannen tok seg tid til å roe ned fem år gamle Simone Bartee under demonstrasjonene. Foto: Twitter/@iamsimeonb via Reuters

Det må ha vært skremmende for den lille jenta da den store folkemengden stemte i unisont og sang navnet til den drepte afroamerikaneren George Floyd. I samme øyeblikk dukket det opp store polititropper kledd i mørke heldekkende beskyttelsesdrakter.

Simone ble livredd og begynte å gråte og spurte foreldrene om politiet var kommet for å skyte dem.

Demonstrantene blokkerer politi fra andre demonstranter i Houston tidligere i uka. Foto: Callaghan O'hare (Reuters)

En politimann i nærheten hørte hva Simone sa og gikk bort til den lille jenta, satt seg ned ved siden av henne, la armen rundt henne og trøstet henne.

- Vi er ikke her for å gjør deg noe vondt, vi er her for å ta vare på deg, sier politimannen. Du kan demonstrere, du kan ha det gøy, du kan gjøre hva du vil - bare ikke ødelegge noe, sier politimannen.

Simone ser ut til å forstå og nikker til de betryggende ordene.

Det varme øyeblikket bringer tårene frem også hos mammaen til Simone, Sion Bartee som står like ved siden av.

Det har vært store protester i Houston i Texas etter George Floyds død. Foto: Callaghan O'hare (Reuters)

- Det var ingen som ba politimannen om å trøste min datter, så jeg setter veldig stor pris på at han brydde seg om min datter og valgte å komme for å trøste henne, sier mamma Sion Bartee.

Videoen av seansen, som ble tatt opp av Simones pappa, Simeon Bartee, går nå sin seiersgang på sosiale medier i flere land.