- Skal man bli statsborger, må du håndhilse

Danske partier mener det skal bli obligatorisk å ta noen i hånda for å få statsborgerskap.

Debatten om håndhilsing blant muslimer går nå i flere land. I Oslo ble det stor debatt etter at en lærervikar ikke fikk forlenget kontrakten sin, mens et ektepar i Sveits ble nektet statsborgerskap på grunn av hånhilsingsnekt.

Les også: Muslimsk vikar fikk ikke fortsette etter å ha nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger

Les også: Par ble nektet statsborgerskap da de ikke ville håndhilse

Nå går Dansk Folkeparti og de Konservative i Danmark sammen om å kreve at håndhilsing skal være obligatorisk i landets nye statsborgerskapssermoni som en nå har blitt enig om.

Håndtrykk og troskap

Rent praktisk mener de at det skal være en krav om at man tar borgermesteren i hånda ved seremonien, der man også må gå god for at man vil respektere grunnleggende danske verdier, melder nyhetsbyrået Ritzau.

- Vi forsøkte å skrive håndtrykket inn i avtaleteksten, men det ble et kompromiss om at man skal opptre respektfullt. Det betyr etter vår oppfattelse at man tar borgermesteren, som leder seremonien, i hånden, sier innvandringspolitisk talsperson Martin Henriksen i Dansk folkeparti.

Les også: Ramadan-utspill fra innvandringsminister Inger Støjbergs skaper kraftige reaksjoner

- Man må ta imot hele pakken, og pakken omfatter en seremoni hvor man gir en lojalitetserklæring og tar hverandre i hånden. Vi tar hverandre i hånden i Danmark, sier innvandringspolitisk talsperson Naser Khader i de Konservative.

Han tror derimot ikke at dette kommer til å bli en stor utfordring.

- For noen av de som vil ha statsborgerskap er det så stort at de ville "gitt sin høyre arm", så hvorfor ikke også rekke frem hånda?

Får støtte flere steder

De får støtte fra støtte av sosialdemokratene:

- Når en kvinnelig borgermester rekker frem hånden i seremonien og gratulerer med statsborgerskapet, er det helt naturlig at den nye statsborgeren tar imot hånden, sier Astrid Krag.

Ifølge Ritzau har ikke Liberal Alliance og Venstre tatt stilling til at håndtrykket skal være obligatorisk eller ikke.

Les også: Et Nato-land topper nå asyl-tilstrømmingen til Norge

Mest sett siste uken