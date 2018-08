Det koker på Twitter etter at Per Sandberg (Frp) slapp til i beste sendetid hos statskanalen.

Samme dag som tre Frp-topper inntar nye statsrådposter, deltar to eks-statsråder på «Gullrekka» til NRK1.

Sylvi Listhaug er først ut i «Nytt på nytt», så følger Per Sandberg i «Lindmo», som debuterer på fredagskvelden etter Skavlan.

13. august måtte Sandberg gå ut av både regjeringen og Frp-ledelsen, og siden har han frest mot norsk presse især.

I fredagens Lindmo gjentar han kritikken mot pressen, men også mot politikere.

Reaksjonene lar ikke vente på seg på Twitter:

«Frp-bonanza i gullrekka i kveld. Eks justis Listhaug i Nytt på Nytt og eks fisk Sandberg hos @nrklindmo Faen ikke fred å få. #gullrekka»

«Nei takk, trenger ikke det. Altså at Per #Sandberg tar på seg oppgaven om å opplyse det norske folk, som antakelig også omfatter meg. Nei takk.»

«Det er min og Bahareh sin oppgave å opplyse det norske folk». #PerSandberg på #Lindmo Dette er ikke underholdning @nrklindmo ! Sandbergs personlige sinne er ikke interessant og ikke god vurdering å ta inn i programmet. — Hanne Kristin Rohde (@HKRohde) August 31, 2018

«Per Sandberg kunne altså ikke i sin villeste fantasi se for seg at det fantes så mye fordommer i det norske folk. #lindmo Jadda...»



«Altså, NRK. Det er faktisk en skandale at Per Sandberg er hos Lindmo i dag. Etter den siste tiden hans passer han kun i Nytt på nytt.»

«Du och jag, Nelson. Per Sandberg forteller om sine 27 dager på Media Island»

«Vi har fått vår Nelson Mandela han heter Per Sandberg!»



«Per Sandberg og Nelson Mandela henger like logisk sammen som makrell i banan #lindmo»



««Glemte» er trøndersk for «bevisst», forklarer Per Sandberg på #nrklindmo.»



«Glemte» er trøndersk for «bevisst», forklarer Per Sandberg på #nrklindmo. — Kjetil B. Alstadheim (@kjetilba) August 31, 2018





«NÅ vil JEG ha tilbake lisenspengene mine!»

«Så på 2 min, det holdt!»

«I dag, primetime NRK: Listhaug i Nytt på Nytt Sandberg i Lindmo Da mangler vi i grunnen bare et reiseprogram for hele familien med Hoksrud? Ungdomsprogram med Søviknes&Leirstein?»



«Kan noen ta spaden fra Sandberg? «When you’re in a hole, stop digging»»



«Per Sandberg på Lindmo var impotent både som TV og fredagsunderholdning. Intet nytt, bortsett fra en revansjelysten Sandberg som har mistet parkeringsbilletten i norsk politikk. #sandberg #lindmo»



«ARK, my ass! Listhaug på #npn og Sandberg på #lindmo NÅ vil JEG ja tilbake lisenspengene mine! #NRK»



«Holder meg langt unna @nrklindmo og @ persandberg i kveld, orker ikke mer»



«VenstreTwitters toleranse er begrenset. Kanskje en ide å barbere gjøkungen på Marienlyst litt uansett. Public service burde dreie seg om å gi nøytral nyhetsdekning. Underholdning kan private ta seg av. Skandale at Per Sandberg er hos Lindmo»



«Må han virkelig få mer sendetid nå?»

«Og nå siterer # PerSandberg. Fra @frp_no, Nelson Mandela. @espenteigen beskyldte nettopp venstresiden for å være frekk. Fy f... tenker jeg. Må dra til skogs igjen.»

«Ti sekunder etter at Per Sandberg har fortalt at han har latt seg inspirere av Nelson Mandela, avslører han at han ikke har forstått en døyt»



«Liker egentlig @nrklindmo godt. Men Per Sandberg som gjest? Må han virkelig få mer sendetid nå? #gjeeeesp»

«Sylvi Listhaug er gjest i Nytt på Nytt. Per Sandberg er gjest hos Lindmo. Mørkere fredagskveld får du ikke!»

- Møkka lei politikere som legger seg flate

- Jeg er møkka lei av at norske politikere legger seg flate beklager, er ydmyke og kryper. Slutt med dette, stå oppreist, sa Sandberg til Lindmo, etter å ha sitert fredsmannen Nelson Mandela.

- Det er vel ikke så forsonende, forsøkte Lindmo seg.

Sandberg sa også at opposisjonen på Stortinget i dag har som mål å ydmyke regjeringsmedlemmer, uten å ha noe politisk mål med det.

Listhaug

Etter å ha fått kritikk for en selfie før mandagens høring om terrorsikring, la Sylvi Listhaug torsdag ut denne selfien med et blunkefjes:

«For en artig gjeng! Måtte selvsagt ta en selfie 😉Fredag kl 20.55 er jeg på Nytt på nytt.»

