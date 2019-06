- Skulle jeg ville ha sex i gjørma i en park med en vilt fremmed mann?

Kvinnen som skal ha blitt voldtatt i Sofienbergparken avviste 17-åringens påstander om at hun hadde hatt sex med ham frivillig.

En 17 år gammel gutt står tiltalt i Oslo tingrett for overfallsvoldtekt i Sofienbergparken i Oslo. Voldtekten skal ha skjedd natt til 3. mai 2018, da gutten var kun 16 år.

17-åringen er tidligere dømt for flere voldshendelser. I januar ble han siktet for voldtekten. Det skjedde etter treff i DNA-registeret.

Biologisk materiale fra gjerningsmannen, funnet på åstedet, var registret. Det samme var 17-åringen som hadde avgitt DNA-prøve i forbindelse med en annen straffesak.

I Oslo tingrett fortalte 17-åringen at kvinnen hadde hatt frivillig sex med ham, og at de hadde truffet hverandre ved Schous plass og gått sammen inn i parken.

- Jeg la armen rundt henne men jeg tok ikke kvelertak. Hun så litt fin ut. Det var frivillig, sa gutten i retten og hevdet at hun hadde kysset og befølt ham. Han fortalte at han bar henne bort til lekestativene. Der tok han av henne buksene og de hadde frivillig sex på bakken ved lekestativene mens hun hadde frakk og sekk på.

- Hadde hun nektet, så hadde jeg selvfølgelig ikke gjort det, sa han i retten og la til at kvinnen lagde "orgasmelyder".

Mannen fortalte at de gikk hvert til sitt etter at de hadde hatt sex.

- Det ble litt klein stemning, sa 17-åringen. Han fortalte også at han hadde tenkt å ta kortholderen hennes, som lå på bakken, men at han angret seg og lot den bli liggende da han gikk.

I RETTEN: Bistandsadvokat Iram S. Ali i samtale med statsadvokat Irlin Irgens.

17-åringen mener at kvinnen har anmeldt hendelsen fordi hun angret på frivillig sex.

Tirsdag vitnet kvinnen i 40-årene i straffesaken. Hun avviste at 17-åringen skulle kunne ha trodd at hun ønsket å ha sex med ham frivillig den aktuelle natten.

- Hvorfor?

- Var det noe ved din atferd som gjorde at han skulle oppfatte at dette var noe du ville, spurte statsadvokat Irlin Irgens i retten.

- Det har jeg svært vanskelig for å forstå. Hvorfor skal jeg ha sex med en vilt fremmed person i gjørma i en park med frakk på og sekk på ryggen? Hadde jeg hatt et ønske om det, så hadde jeg vel tatt ham med hjem, og skulle det være frivillig så hadde jeg ikke ringt politiet etterpå, sa kvinnen.

Svært rolig og balansert fortalte hun om et brutalt møte med den da 16 år gamle gutten med afrikansk bakgrunn.

Hun hadde vært ute på byen sammen med venner den aktuelle kvelden, og var på vei hjem ved 04-tiden om natten. Hun hadde drukket alkohol og gikk alene gjennom Sofienbergparken.

- Nå skal vi ha sex

Ved utkanten av parken, like ved en lekeplass, møtte hun den nå tiltalte 17-åringen. Ifølge et avhør av kvinnen, tatt tre måneder etter hendelsen, hadde han dyttet henne opp mot et tre og sagt: «Nå skal vi ha sex». Kvinnen kan ikke erindre dette i dag, men tror at hun bare har glemt detaljer fra hendelsen i mai 2018.

- Det jeg husker, og den følelsen jeg sitter igjen med, er at jeg ble redd da han kom mot meg. Jeg opplevde situasjonen truende og tenkte på hvordan jeg skulle komme meg ut av situasjonen uten å bli skadet, fortalte kvinnen i retten.

Fra treet ble hun forflyttet bort til en lekeplass i nærheten.

- Kan du utelukke at du ikke ble med frivillig bort til lekeplassen, spurte forsvarer Heidi Reisvang?

- Det kan jeg utelukke, svarte kvinnen.

Ved lekestativene ble kvinnen holdt nede i bakken, dratt av klærne og brutalt voldtatt. Da mannen var ferdig, forsvant han nedover mot Oslo og hun lå blødende igjen.

Han hadde lagt igjen biologisk materiale på og ved kvinnen som politiet senere kunne identifisere ham med. Kvinnen ble liggende igjen på bakken og lå der en liten stund før hun ringte politiet.

Den tiltalte sa i retten at han ikke skjønner hvordan kvinnen kan komme med en slik forklaring. Han mener kvinnen må ha angret på frivillig sex i ettertid. Han mener at video fra Schous plass natt til 3. mai 2018 ville vist at de gikk frivillig sammen mot parken.

En kamerat av 17-åringen skal også ha sett dette, men gutten nekter å oppgi navnet på kameraten fordi han ikke ønsker at venner skal vite hva han var tiltalt for. Likevel inviterte han sine venner til å følge rettssaken i Oslo tingrett. Den motsetningen poengterte dommeren i Oslo tingrett.

I RETTEN: Heidi Reisvang forsvarer den nå 17 år gamle voldtektstiltalte gutten. Foto: Kjetil B. Mæland (Nettavisen)

Trodde alle var gjerningsmenn

Kvinnen fortalte i retten at hennes første møte med politiet ikke var bra, at hun opplevde dem som aggressive og fikk følelsen av at hun hadde gjort noe galt.

- Jeg hadde lyst til å stikke av fra hele situasjonen og angret på at jeg hadde ringt politiet i det hele tatt. De holdt meg igjen og kjørte meg til voldtektsmottaket. Det er jeg forsåvidt glad for. De var veldig hyggelige mot meg, sa kvinnen.

Hun fortalte at hun bare har fortalt noen få nære venner at hun ble voldtatt, og at familien ikke vet om hendelsen. I ukene etter hendelsen var hun svært utrygg. Blant annet fordi hun ikke visste hvem som hadde overfalt henne, og fryktet at det kunne være noen hun visste om. Etter noen uker måtte hun ta et oppgjør med sin egen frykt.

- Jeg tenkte at jeg må bare slutte med å se på alle som potensielle gjerningsmenn, sa kvinnen i retten. Hun sa også at hun aldri har sett på seg selv som offer, og at hun ikke liker rollen i det hele tatt.

Rettssaken i Oslo tingrett skal bare avgjøre om 17-åringen voldtok kvinnen eller ikke. En eventuell straffereaksjon vil bli behandlet senere, og da etter en grundig psykiatrisk evaluering av 17-åringen. Gutten sitter i dag i ungdomsfengsel.