- Slik blir været julaften

Meteorologene letter på sløret.

12 dager før jul, er meteorologene ute med følgende melding på Twitter:

- Det er fortsatt leeeenge til jul, men vi har smugtittet på de første værutsiktene, skriver de på Twitter.

Kuldegrader dominerer

Kartet viser, som vi ser, kuldegrader de aller fleste steder i landet.

- Det blå på kartet viser noen få minusgrader og det røde plussgrader, forklarer meteorolog Per Egil Haga Nettavisen.

Mest nedbør er ventet lengt nord og sør:

- Størst sjanse for nedbør ser vi i Øst-Finnmark og på Sørlandet, Telemark og Østafjells, sier han.

- Hvit jul de aller fleste steder ...

Det alle er spente på er hvor vi får en «hvit jul».

- Hele Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark ligger helt klart best an, for her ligger vi an til temperaturer under normalen, sier Haga.

- Hvor lavt?

- I natt var det minus 30 grader på Finnmarksvidda, og vi kan nok få noe tilsvarende i julehøytiden, sier meteorologen.

- Beltet langs kysten Oslofjord-området ligger dårligst an. Der blir det neppe snø. Det gjelder også de kystnære områdene på Vestlandet og i Trøndelag, sier Haga.

- Husk at mye kan fortsatt skje og været kan endre seg!