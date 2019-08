- Slik er bompengeskissen

Bompengeskissen skal ha en samlet ramme på mer enn 20 milliarder.

Saken blir oppdatert.

Frps landsstyre sa søndag ettermiddag «ja»

til å godta skissen til bompengeløsning som foreligger.

Frp-leder Siv Jensen ville ikke røpe innholdet, men dette er noe av punktene, ifølge VG.

Ti milliarder til å øke statens andel av finansiering av storbypakkene fra 50 til 70 prosent.

Syv milliarder til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter, slik at bomstasjoner kan fjernes tidligere enn planlagt.

Fire milliarder til økt satsing på kollektivtrafikk.

Bompengefritt E8?

Nettavisen stilte Jensen følgende spørsmål etter pressekonferansen:

- Kan du bekrefte at presset fra Frp-representantene i nord om at et bompengefritt E8 inn til Tromsø, blir en realitet?

- Det er mange gode punkt i det som de fire partiene er enige om, men nå tenker jeg at alle partiene må avklare prosessene hos seg før vi offentliggjør detaljene i avtalen.