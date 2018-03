- Solberg ba Listhaug slette Facebook-innlegg allerede lørdag

Nå ber statsministeren om unnskyldning på vegne av regjeringen.

Fredag postet justisminister Sylvi Listhaug (Frp) et innlegg på Facebook hvor hun skrev: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Det har ført til høylytte protester, og onsdag kveld ber en hardt presset statsminister Erna Solberg (H) om unnskyldning:

– Jeg forstår at uttalelser fra statsråder i regjeringen har vært sårende for mange. Jeg vil derfor si unnskyld på vegne av regjeringen til de som vi har såret, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

Statsministeren ba allerede lørdag Listhaug slette innlegget, ifølge Dagens Næringsliv (DN).

Ikke klarert for bruk

Innlegget inneholdt et bilde av fremmedkrigere i Somalia, som heller ikke var klarert for bruk - og nå er slettet.

Solberg har gjentatt i flere medier at både ord- og bildebruken til Listhaug var langt over grensen, men er kritisert for ikke å reagere kraftig nok.

Solberg og Listhaug var uenige

Lørdag skal hun ha fått sin statssekretær Rune Alstadsæter til å kontakte justisminister Sylvi Listhaug (Frp). Han ba ifølge DN statsråden om å slette bilde, uten at hun etterfulgte det.

I stedet skal Listhaug ha ønsket å forsvare seg, blant annet ved å stille i mandagens utgave av NRK-programmet Politisk Kvarter. Det skal Solberg ha motsatt seg.

Verken Erna Solberg, Sylvi Listhaug eller Frp-leder Siv Jensen ønsker å kommentere hendelsesforløpet overfor avisen.

Listhaug la ut følgende melding på Facebook tidligere onsdag:

«Jeg har nå slettet innlegget og bildet som ble lagt ut på fredag. Grunnen til dette er at de som har rettighetene til bildet i Norge har gitt oss beskjed om at det ikke kan brukes til politiske ytringer. Det må vi selvsagt forholde oss til. Ønsker alle en fin dag videre.»