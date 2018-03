- Solberg-regjeringen går av hvis KrF støtter mistillit

Det melder flere medier søndag morgen.

Hvis KrF støtter mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp), vil dagens regjering gå av, skriver VG Nett. De referer til en sentral kilde i regjeringsystemet.

TV 2 og NRK melder det samme. En kilde TV 2 har snakket forteller at det i liten grad handler om Sylvi Listhaug, men om forholdet mellom Stortinget og regjeringen.

- Erna Solberg vil ikke akseptere at Stortinget bestemmer hvem som sitter i hennes regjering. For å markere en grense for hva som er statsministerens ansvar vil hun trolig stille kabinettspørsmål, sier kilden til TV 2.​

Partiets parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan ønsker ikke å kommentere om nyheten vil påvirke partiets vurdering.

– Jeg oppfatter dette som rykter, sier han til NRK. Statsministerens kontor ønsker ikke å kommentere saken overfor statskanalen.

Kan bli regjeringskrise



Det kan altså bli regjeringskrise på tirsdag hvis KrF velger å støtte opposisjonen når de møtes mandag klokken 12.

Gjennom helgen har både Sp, Ap og KrF sagt at de kan godt Listhaug på en annen post i regjeringen, noe parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Frp sier er helt uaktuelt.

Hareide taus



Tirsdag skal Stortinget etter planen behandle mistillitsforslaget mot Listhaug som er fremmet av Rødt. Ap, Senterpartiet, SV og MDG har alle sagt de vil stemme for. Forslaget trenger dermed bare Kristelig Folkepartis støtte for å få flertall.

Partileder Knut Arild Hareide vil ikke si noe om hva Kristelig Folkeparti lander på.

– Jeg vil ikke spekulere i KrFs videre håndtering av saken som avklares mandag, sa Hareide lørdag.

Fylkeslederne i KrF er splittet i saken, men det kan se ut som et flertall heller mot å tilgi Listhaug.

En rekke KrF-ordførere er også skeptiske til å bidra til en regjeringskrise for statsminister Erna Solberg (H). Flere er i tvil om hva de vil at partiet skal gjøre. NRK har snakket med 12 av Kristelig Folkepartis 17 ordførere. Halvparten av dem sier de ikke har bestemt seg for om KrF bør støtte mistillitsforslaget eller ikke.

