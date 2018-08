- Sommeren 2018 var en forsmak på framtidens somre

Den rekordvarme sommeren 2018 var ingen tilfeldighet, og den var et varsel om noe vi vil se mer til i årene framover, hevder forskerne.

OSLO (Nettavisen): Det ble satt værrekorder på rekke og rad denne sommeren: 21 fylkesrekorder noterte meteorologene. Det ble videre satt rekord i antall tropedager på rad, og det ble notert 40 dager med over 30 grader i landet. I fjor var det én slik dag. I Oslo ble det satt rekord i antall soltimer: 1067.

På en konferanse i regi av Cicero, Meteorologisk institutt og Universitetet i Oslo torsdag brukte klimatolog Rasmus Benestad årets sommer som eksempel og viste noen av de prognosene han og hans kolleger ser for framtidens somre. Hans oppsummering var at sommeren 2018 var en forsmak på noe vi vil se mer av.

Klimaforsker Rasmus Benestad.

Venter lengre hetebølger

- For typisk kalde somre vil det ikke være så store endringer fra i dag. Derimot for de varme somrene ser vi at hetebølgene vil bli mye lengre i fremtiden. Gjennomsnittet vil ikke endre seg så mye. Når det først blir hetebølge og vi får tørke, så skyter temperaturen i været, mens fuktigheten vil holde temperaturen nede, sa Benestad, som jobber på Meteorologisk institutt.

- Ikke tilfeldig

Han sa videre at sommerens hetebølge plasserer seg inn i et mønster.

- Når vi setter sommerens hetebølge i sammenheng med annen informasjon og kunnskap ser vi at den ikke var tilfeldig, uttalte han og pekte på statistikk som viser at det har vært dobbelt så mange varmerekorder mellom 1948 og 2018 som tidligere.

Benestad viste til et internasjonalt forskningssamarbeid, World Weather Attribution (WWA), som har laget værmodeller med og uten dagens klimautslipp og regnet på sannsynligheten av hetebølger som det vi har opplevd i sommer.

- De har regnet på at den typen hetebølgen vi har hatt nå er blitt mye mer sannsynlig på grunn av klimautslippene, sa Benstad.

Tre uvanlige måneder

Statsmeteorolog Bente Wahl oppsummerte årets hete og tørre sommer slik: Mai startet ganske kjølig, men allerede 7. mai passerte vi 20 grader i Oslo. 15. mai noterte vi 27 grader. Så varmt har det aldri vært så tidlig i Oslo. Bergen fikk 24 grader 8. mai. I Tromsø kom de opp mot 23 grader 10. mai. Mai ble også en ganske tørr måned.

Mai endte til slutt 4,4 grader over normalen. Den såkalte normalen regner meteorologene ut basert på målinger fra cirka 300 observasjonssteder. Temperaturen summeres gjennom hele døgnet og gjennom 31 dager. Når normalen ender 4,4 grader over normalen regner meteorologene det som «veldig høyt».

Juni havnet vi 0,5 grader over normalen. Juli ble like varm som mai måned og endte 4,3 grader over normalen.

Rekord i antall soltimer

Det som overrasket meteorologene mest var antall soltimer i mai, juni og juli. 1067 soltimer var rekord i Oslo. Den forrige rekorden på 950 soltimer er fra 1959. Målingene går tilbake til 1952.

Det er de svært høye temperaturene i kombinasjon med det høye antallet soltimer som ga tørke i store deler av landet. Noen rekordsommer når det gjelder mangel på nedbør, ble det likevel ikke. Årets sommer er helt nede på 8.-plass av tørre som er målt, melder NTB i sin oppsummering.

Se seminaret Det rare sommerværet i opptak her:

Mest sett siste uken