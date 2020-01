- Sør-Norge tar over stafettpinnen for det ufyselige januarværet

Lavtrykket er nok gang på vei mot de sørlige delene av landet. Dermed står mildværet for dør på Sør- og Østlandet. Det betyr også en god dose regn.

Allerede tirsdagen starter regnværet over Sør- og Østlandet, mens også Rogaland og Vestland er i faresonen.

- Det har vært opphold i Sør-Norge i natt, men nå er det nedbør på vei sørfra. Det har ligget et lavtrykk inne ved Danmark, og da blir det en sørlig vindretning som dytter nedbøren inn mot Sør- og Østlandet, forteller vakthavende i Meteorologisk institutt, Charalampos Sarchosidis, til Nettavisen.

Han forteller at nedbøren hovedsaklig vil komme som regn langs kysten, mens snøgrensen ligger på rundt 400 meter over havet. På Sørlandet flyttes denne mest sannsynligvis opp til 600 meter.

- Om man vil ha nysnø må man oppholde seg i høyden. Det er ikke veldig vinterlige temperaturer nå generelt akkurat, mener Sarchosidis.

- Tatt over stafettpinnen

Mest nedbør vil det komme i Agder-fylkene, ifølge statsmeteorologen, og spesielt i de ytre strøkene.

- På det meste er det snakk om 30 millimeter på 24 timer. Lenger øst blir det mer lokalt, med snakk om 25 mm i løpet av et døgn, mens på Vestlandet starter det nede i 5-10 mm, forteller Sarchosidis.

Mens de sørlige strøkene får ruskevær, ser det betydelig bedre ut nordover. Tirsdag er det nærmest skyfritt i Trøndelag, mens i Nord-Norge virker det også fint framover.

- Man kan si at Sør-Norge har tatt over stafettpinnen for det ufyselige januarværet fra Nord-Norge. Nordlan og Helgeland kan få litt byger, men ellers ser det ut til å bli pent vær i nord, sier meteorologen.

- Veldig spesielt



Søndag ble det klart at det ligger an til å bli snøfri rekord i Oslo. Om de siste dagene av januar fortoner seg uten hvit nedbør er det nemlig første gang noensinne dette skjer.

- Sånn sett er det ganske uvanlig vær nå. Det er vanlig med regn i lavlandet på denne tiden av året, men det virker å være en tendens at det blir mer og mer regn og mindre snø, sier Sarchosidis og legger til:

- Det er veldig spesielt - at det har vært såpass lite snø i Sør-Norge generelt også.

Meteorologen har derimot et lite halmstrå til de som har sett seg lei av regn og gråvær.

- Plussgradene vil fortsette i Sør-Norge, og det blir til og med litt mildere mot helgen, men etter helgen kan det bli en endring, sier han.