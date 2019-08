- Stem Frp dersom du er i mot bompenger, Giske

Du vet det er valgkamp når deler av Arbeiderpartiet later som de er i mot bompenger og for økte veibevilgninger.

Av Ketil Solvik-Olsen, tidligere samferdselsminister for Frp



I Stortinget har de stort sett foreslått det motsatte. I statsbudsjettet 2019 foreslo Ap å øke bilavgiftene med nesten tre milliarder kroner, mens bevilgning til fylkesveier derimot fikk netto kutt. Bilen er fortsatt en melkeku for Ap.

- Velkommen til Frp

Når man leser Nettavisen så virker det som Ap likevel forsøker tåkelegge saken. Aps byrådsleder Raymond Johansen er ærlig og sier han heller vil tape valget enn å si nei til bompenger. Aps Trond Giske og Sverre Myrli later derimot som om de i Stortinget kjemper mot de samme bompengene.

Vel, Giske og Myrli - dere er velkomne som medlemmer i Frp når som helst dersom dere lover å kjempe sammen med oss mot bompengene. Foreløpig har dere dessverre bidratt til å stoppe en rekke bomkutt lansert av H/Frp-regjeringen.

Da Stortinget behandlet Nasjonal Transportplan i 2017 fikk Frp gjennomslag for at bompengene skulle reduseres på eksisterende bomprosjekt. På venstresiden stemte man i mot dette. Arbeiderpartiet skrev det sågar i klartekst - sjekk Stortingets innstilling, side 56 første avsnitt. Der står det:

«Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet foreslår å stryke bevilgningen til tilskudd til reduserte bompengetakster...»

Dette er Arbeiderpartiets egne ord. Tilsvarende er Arbeiderpartiets mange alternative statsbudsjetter fulle av avgiftsøkninger for bilistene, og dessverre ofte kutt i veibevilgninger. Heldigvis langt mindre enn Aps øvrige røde partivenner i opposisjonen, men retningen er feil når målet vårt er å bygge bedre veier.

Ser en annen vei

Jeg registrerer at partileder Støre ser helt bort fra dette, når han for tiden reiser rundt og lover å fremskynde stort sett alle tenkelige veiprosjekt han kommer over. Det er jo hyggelig, men lite troverdig. De økte bilavgiftene Ap foreslår går jo ikke til økt veibygging.

Som nevnt foreslo i stedet Ap netto kutt i bevilgninger til fylkesveier. Slikt blir det jo ikke mer vei av.

Vi skal også huske at da Stortinget behandlet NTP, lovet Arbeiderpartiet å fremskynde veier over hele landet, men la tilfeldigvis ikke inn særlig penger til disse prosjektene. Skulle Aps løfter blitt en realitet ville veiprosjektene fått en bompengeandel på rundt 90 prosent. Det vil i alle fall ikke gi lavere bompenger.

Frp kjemper for bomkutt

Frp i regjering, i Storting, i fylkesting og kommuner har derimot et klart mål. Vi vil bygge ut bedre infrastruktur, og vi vil vedlikeholde den vi har. Dette mener vi skal finansieres over statsbudsjettet, fordi god infrastruktur kommer hele samfunnet til nytte. Vi vil fortsette å kjempe mot bompenger, men trenger din støtte.

Mange av våre gode forslag blir dessverre stoppet i Stortinget, fordi bompartiene har flertall. Men det må ikke være slik. I Arendal, Drammen og enkelte andre kommuner har sterke Frp-lag klart stoppe bompakker. I kommuner der Frp står svakere, har bompengene økt i enorm fart. Oslo og Bergen er klare eksempler.

Men vi gir oss ikke, og i Stortinget har faktisk Frp fått mange gjennomslag, selv om media sjelden nevner det. La meg nevne noe av det vi har kjempet frem og fått flertall for fordi vi sitter i regjering:

Over 40 veiprosjekt skal få øke statlige bevilgninger for å redusere bompengene. (dette er bompengeprosjekt som Bondevik II- og Stoltenberg II-regjeringene vedtok, og hvor Frp nå får redusert bompengenivået).

Eliminert bomstasjoner på ti veistrekninger ved å slette gjelden i statsbudsjettet. Opposisjonen hevder dette er prosjekt som nesten var nedbetalt. Faktum er at mange hadde 10-15 år igjen av nedbetalingstiden. Dersom 15 år med bompenger er kort tid, hva mener opposisjonen er lang tid?

Økt rabatten i bombrikkene til 20 prosent i de fleste bomprosjekt. Før var den 10 prosent.

Redusert andelen bompenger i nye byggeprosjekt fra over 40 prosent til under 30 prosent. PS: I sum av alle veibevilgninger er bompengeandelen nå anslagsvis under 20 prosent, mens den var 25-30 prosent under rødgrønn regjering.

Fjernet urettferdigheten hvor bobiler, store personbiler og varebiler før måtte betale samme takst som vogntog, Nå betaler de personbiltakst, en reduksjon på mellom 50 og 80 prosent.

Blitt flinkere til å hente inn bompengebetaling fra utenlandske lastebiler - noe som gir rundt 400 millioner kroner i bominntekter årlig. Det utgjør en betydelig andel av veksten man har sett i totale bompenger på riksveier.

Redusert antall bomselskap fra over 50 til 5.

Redusert andelen av bompengene som går til administrasjon og finansiering. Rentenivået på bompengelån er betydelig lavere nå enn før.

Som sagt, listen ville vært enda lenger dersom stortingsflertallet ikke hadde stemt ned en rekke forslag, deriblant vesentlige forslag som lå i regjeringens bompengereform av 2015.

Sterk offentlig veibudsjett-vekst

Ha samtidig følgende i mente. Veisatsingen over offentlige budsjetter har økt nesten seks ganger mer enn veksten i bompenger. I 2013 var statsbudsjettets bevilgninger til riksveiformål på cirka 21,7 milliarder kroner. Seks år senere er veibudsjettet økt til cirka 37,1 milliarder kroner. En vekst på ca 15,5 milliarder kroner. I tillegg kommer vekst i bevilgninger til fylkesveier og kommunale veier.

I samme periode har statens totale inntekter fra bilistene faktisk gått ned med flere milliarder kroner (bilavgifter og bompenger). Det betyr at balansen innbetalinger/veibevilgninger har bedret seg med flere titalls milliarder kroner i bilistenes retning. Det er jo derfor SV, MDG og andre er i harnisk over regjeringens veisatsing.

Vi kjemper kampen - hver dag. Og vi har jo vunnet frem, selv om Giske har kjempet mot. Er du i mot bompenger, så er Frp det beste valget. Det gjelder også for deg, Giske.