- Storbanker i USA tester ut krisetiltak for coronaviruset

Amerikanske storbanker har igangsatt en prosess der de tester ut krisetiltak i tilfelle coronasmitte.

Hensikten er å teste ut tiltak som må implementeres dersom et større utbrudd hindrer ansatte fra å komme på jobb, skriver nyhetsbyrået AFP.

Storbankene JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs og Citigroup har bedt hundrevis av ansatte om å jobbe hjemmefra som et ledd i forberedelsene.





- Vi spør noen ansatte om å jobbe hjemmefra de neste to ukene for å teste ut systemene og ekstern tilgang, sier en kilde som er kjent med tiltakene.

JPMorgan skal ha gjennomført tester ved et såkalt «disaster recovery site» (beredskapssentre) i London og to steder i USA, henholdsvis Brooklyn og New Jersey, opplyser kilden til nyhetsbyrået.

Citigroup har gjennomført tilsvarende tester i London og New Jersey, mens Goldman Sachs har gjennomført tester i London.

- Vi har beredskapssentre og vi tester dem ut kontinuerlig, sier en talsperson for Goldman Sachs.

- Som du kan forestille deg, så forsterker vi uttestingen i lys av coronaviruset, sier talspersonen.

Bankene vil nemlig sikre seg at banktjenestene til kundene ikke påvirkes hvis ansatte må jobbe hjemmefra.

Selv om jobbing hjemmefra er relativ ukomplisert for alminnelig administrative ansatte, er det imidlertid større utfordringer for dem som driver med handel og transaksjoner.

Dette omhandler blant annet utfordringer knyttet til kvalitet på internettilgang, tilgang og vern av avanserte sikkerhetssystemer og hvorvidt nettverk kan deles med andre familiemedlemmer i husstanden.