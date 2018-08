- Stormvarsel på fredag

Det er varslet storm i Sør-Norge på fredag. Stormen vil være avtagende i løpet av kvelden, men beveger seg nordover. Meteorologene har sendt ut farevarsel.

I løpet av fredag vil det passere et lavtrykk over Sør-Norge som vil gi mye vind og nedbør.

- Lavtrykket kommer innover Skagerrak, dette gir oss en del vind i sør, men det vil trekke nordover og gi en del vind i Møre og Romsdal og videre nordover, sier statsmeteorolog Tone Christine Thaule til Nettavisen.

Lavtrykket som kommer til å gi oss storm og kraftige vindkast ligger over Frankrike nå, legger meteorologen til.

- Men stormen vil ikke gjøre seg gjeldende før i morgen. Den er på vei mot Norge nå, og kommer til å komme innover Agderfylkene for så å bevege seg nordover. Derfor er det ventet en god del vind fra sørvest, sier meteorologen.

Det kommer også til å bli regn i Nord-Norge i dag - torsdag. I Tweeten nedenfor kan du se hvordan skyene beveger seg nordover på fredag. Det er også fare for lyn.

Slik kommer vinden til å bevege seg over Sør-Norge på fredag.

Det blir regn og regnbyger i #NordNorge i dag! Den store lyseblå skyklumpen beveger seg nordover og bringer også med seg lokal torden

Det er ventet liten storm i Skagerrak. Det er også sendt ut farevarsel for kraftige vindkast på Østlandet på fredag.

Det ventes regn og regnbyger med lokal torden, lokalt mye nedbør opp mot 40-70 mm både sør for Stad og i indre strøk av Møre og Romsdal og Trøndelag utover ettermiddagen og kvelden. I grensetraktene østafjells vil det derimot komme lite nedbør.

Lavtrykket sender nedbøren og vinden videre nordover i landet fredag ettermidag/kveld til lørdag, slik at her ventes det også regn og regnbyger, lokalt mye nedbør i deler av Nordland og Troms lørdag. I tillegg stiv kuling utsatte steder, skriver StormGeo på bloggen sin.

Store deler av #SørNorge og deler av #Nordland vil få det vindfullt de neste to dagene. Sterke vindkast vil nå Sør-Norge fredag ettermiddag, for så å flytte seg nordover til Midt-Norge natt til lørdag.