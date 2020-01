- Større enn å drepe Osama bin Laden

USAs likvidasjon av lederen for Revolusjonsgardens elitestyrke, general Qasem Soleimani, vekker sterke reaksjoner. - Han var legendarisk, sier terrorekspert.

General Qasem Soleimani, som var regnet som hjernen bak Irans militære og politiske operasjoner i Irak, Syria og Libanon, ble drept i et amerikansk droneangrep mot flyplassen i Bagdad fredag morgen.

Les også: Eksperter frykter følgene av USAs likvidasjon



Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier i en uttalelse til Nettavisen at hun er dypt bekymret over utviklingen i Midtøsten.

- Jeg er dypt bekymret for den dramatiske eskaleringen vi har sett de siste dagene. Jeg vil oppfordre alle parter til å bidra til å roe situasjonen ned og hindre at den eskalerer ut av kontroll, sier Søreide.

Elleve andre ble også drept i angrepet, blant dem Abu Mahdi al-Muhandis, nestlederen for Folkets mobiliseringskomité, som samler rundt 40 irakiske militsgrupper med både sjia- og sunnimuslimer, kristne og yazidier i sine rekker.

- Soleimani var selve navet for Irans etterretningsinnhenting, spesialoperasjoner og terroraksjoner i utlandet. Han styrte hele Irans terrorinfrastruktur, militser i Irak og han var involvert i Hezbollah i Libanon og var deres rådgiver i krigen mot Israel, sier terrorforsker ved Det svenske Forsvarsakademi, Magnus Ranstorp, til Nettavisen.

Nyhetsstudio: Følg utviklingen etter USAs drap på iransk general

- Et militær strategisk geni

Pentagon bekrefter at det var USA som sto bak droneangrepet og opplyser at det skjedde på direkte ordre fra president Donald Trump.

Trump har ikke kommentert likvidasjonen av den 62 år gamle iranske generalen, men la kort tid etter at nyheten ble kjent ut et bilde av det amerikanske flagget på Twitter.

- Det finnes ingen person som er mer viktig rent operasjonelt enn Soleimani. Soleimani var ikke bare en terrorleder, men han var et militær strategisk geni. Han var alltid involvert når det skjedde et angrep med kirurgisk presisjon. Han var legendarisk. Han var også et viktig symbol. Det ser man når ayatollah Khomeini (Irans øverste leder red.anm.) hyller hans martyrdød på Twitter med en hashtag hvor det står «alvorlige gjengjeldelser», sier Ranstorp.

Likvidasjonen av Soleimani vekker sterke reaksjoner i Iran, som lover et kraftfullt svar.

- En rå gjengjeldelse venter de kriminelle som sølte til sine skitne hender med hans og de andre martyrenes blod i nattens hendelse, skriver landets øverste leder ayatolla Ali Khamenei på Twitter.

Les også: Iran lover hevn etter likvidasjonen av den mektige generalen Qasem Soleimani

Irans president Hassan Rouhani lover også hevn.

- Iran og de øvrige frie nasjonene i regionen vil hevne det kriminelle Amerikas grusomme forbrytelse, heter det i en kunngjøring fra Rouhani.

Enkelte mener Soleimani var Irans nest mektigste person etter ayatolla Khamenei, altså mektigere enn president Rouhani.

Irans mektigste general skal ha sittet i samme bil som nestlederen for den paramilitære irakiske organisasjonen Hashed al-Shabi da begge ble drept i et amerikansk droneangrep på flyplassen i Bagdad. Foto: Iraqi Prime Minister Press Office via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Større enn å drepe bin Laden

General Soleimani blir av Midtøsten-eksperter betegnet som en stor militærpolitisk strateg, som i flere tiår har vært sentral i Irans utenrikspolitikk og operasjoner i regionen.

Soleimani har bistått Irak og Syria med å nedkjempe den ytterliggående islamistgruppen Den islamske stat (IS), og han regnes også som en viktig støttespiller for Hezbollah i Libanon.

- Dette er større enn å drepe Osama bin Laden. Ingen vet hvordan USA eller Iran kommer til å reagere. Dette kan få veldig alvorlige konsekvenser, sier Ranstorp.

Les også: Pentagon: Trump beordret angrep mot iransk general i Bagdad

- Hva mener du med at det er større enn å drepe bin Laden, Ranstrop?

- Bin Laden var leder for en internasjonal terrororganisasjon. Men det amerikanske kollektive minnet strekker seg mye lenger tilbake enn terrorangrepene i 2001. Det var Hezbollah og Iran som i 1983 utførte selvmordsangrep som drepte 241 amerikanske soldater og 58 franske soldater i Beirut. Også var det gisselaksjonen på den amerikanske ambassaden i Teheran i 1979, sier han.

- Drapet på Soleimani setter ting i bevegelse og kan føre til mange konsekvenser. Jeg kan ikke tenke meg noe større. Man skal vite at Hezbollah og Iran er et radarpar når det gjelder å besvare denne typen hendelser. Da Israel drepte en Hezbollah-general i 1992, sjeik Abbas al-Musawi, svarte Quds (Iransk elitestyrke red.anm.) og Hezbollah (sjiamuslimsk bevegelse i Libanon red.anm.) med å bombe den israelske ambassaden i Buenos Aires i Argentina. Tre år senere bombet de bygningen til en jødisk forening, sier Ranstorp.

Flere eksperter sammenligner likvideringen av Soleimani med likvideringen av al-Qaida-leder Osama bin Laden. The Telegraph skriver i en analyse at drapet på Soleimani har langt større strategisk betydning for situasjonen i Midtøsten enn det drapene på Osama bin Laden og IS-lederen Abū Bakr al-Baghdadi hadde.

DREPT: General Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk angrep. Nå frykter Iran-eksperter for følgene. Foto: (AP)

- Dette vil koste USA

- Dette vil kunne få veldig store konsekvenser. Soleimani var sleve hjertet til alle disse ulike militsene og terrorgrupper som opererer i regionen. Han ga betydelig støtte til Bashar al-Assad i Syria-krigen. Assad ville kanskje ikke ha overlevd uten støtte fra Soleimani. Han var legendarisk. Det kommer ikke noe lite svar fra Iran. Det kommer til å ligge på samme nivå som drapet på Soleimani, og det vil koste USA. Trump er uberegnelig. Dette er ingen avskrekking for Iran, sier Ranstorp.

Sammenlignes med drap på USAs visepresident

Søren Schmidt, tidligere lektor og forsker ved Aalborg-universitetet i Danmark, sier at Soleimani hadde et nært forhold til Irans øverste leder Ali Khamenei, og betegner ham som landets nest viktigste person. USAs likvidasjon vil derfor få alvorlige følger, spår han.

- Man kan sammenligne det med at en fremmed makt drepte USAs visepresident, mener Schmidt.

- Iran har et godt nettverk i Midtøsten, som gjerne vil bistå. Det kan komme angrep på USAs allierte, for eksempel Saudi-Arabia, eller det kan komme angrep mot oljetransporter i Persiabukta eller mot amerikanske ambassader, tror han.

Fakta Fakta: Ari Behn ↓ Født Ari Mikael Bjørshol 30. september 1972 i Aarhus i Danmark (tok i 1996 navnet Behn etter sin bestemor)

Sønn av Olav Bjørshol og M arianne Solberg

Vokste opp i Moss, der han gikk på Steinerskolen

Fikk sitt litterære gjennombrudd i 1999 med novellesamlingen «Trist som faen», som solgte over 100.000 eksemplarer. Ga siden ut ytterligere to novellesamlinger, fire romaner og et skuespill. Han har også laget dokumentarer og TV-serier og drev dessuten med billedkunst og design.

Giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002

De fikk tre døtre sammen, Maud Angelica (2003), Leah Isadora (2005) og Emma Tallulah (2008)

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise kunngjorde i 2016 at de skulle skilles

Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019

Bisettes fra Oslo domkirke klokka 13.00 fredag 3. januar

- Planla å drepe amerikanske diplomater

Ifølge Pentagon ble Soleimani drept fordi han «aktivt la planer om å angripe amerikanske diplomater og militære i Irak og regionen».

USAs ambassade i Bagdad ble tidligere i uken angrepet av demonstranter, etter at 25 Iran-støttede militssoldater ble drept i amerikanske flyangrep vest i Irak.

Militssoldatene tilhørte de sjiamuslimske Hezbollah-brigadene, en av de mest radikale fraksjonene i Folkets mobiliseringskomité i Irak, og USA anklaget Iran for å stå bak ambassadeprotesten.

- Jeg har studert denne terror-infrastrukturen til Iran og Hezbollah i mange år. Selv etter terrorangrepene 11. september i 2001, så kaller amerikansk etterretning Hezbollah for A-laget av terrorister. Hele Irans utenrikspolitikk går ut på å eksportere den islamske revolusjonen utenlands (den iranske revolusjonen i 1979 red.anm.), og deres fremste instrument er Hezbollah i Libanon, sier Ranstorp.

Den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp frykter iranske konsekvenser etter drapet på Qasem Soleimani. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ber amerikanere forlate Irak

USAs ambassade i Bagdad oppfordrer fredag amerikanske statsborgere til umiddelbart å forlate Irak etter droneangrepet som drepte Soleimani.

«Amerikanske borgere bør reise med rutefly hvis mulig, i motsatt fall til andre land via bakken,» heter det i en uttalelse fredag.

Det amerikanske utenriksdepartementet frarådet alle reiser til Irak også før angrepet mot den mektige iranske generalen og flere irakiske militstopper i Bagdad.

Det er ventet en kraftig iransk gjengjeldelse mot amerikanske interesser etter likvideringen i Iraks hovedstad.

Utenriksdepartementet opplyser fredag formiddag til Nettavisen at det foreløpig ikke er gjort noen justeringer når det gjelder reiseråd for nordmenn til Irak. Her er reiseråd for Irak og Iran.