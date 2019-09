- Sykt lang kø for å forhåndsstemme

Siste mulighet for å forhåndsstemme fredag.

EGERTORGET (Nettavisen): Det strømmet til med mennesker før valglokalet åpnet klokken 10.

- Jeg jobber rett ved, og i hele går var det sykt lang kø her, så jeg ventet til i dag. Men det er det samme i dag, sier Yi (31) til Nettavisen.

Hun må belage seg på en del venting, for det er mange foran henne i køen:

- For å unngå stress, ville jeg gjerne forhåndsstemme, sier hun.

Yi er mest opptatt av spørsmål knyttet til barn, miljø og kollektivtransport.

Yi (31) bor på Alna og er ikke i tvil om hva hun skal stemme.

Nesten 100.000 stemte torsdag

Tellingen til og med torsdag viser at 754.400 har forhåndsstemt, viser ferske tall fra valg.no.

Hele 94.901 valgte å legge stemmeseddelen i urnen torsdag.

På samme tidspunkt ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 hadde 491.688 stemt innen onsdagen før valgdagen. Ved stortingsvalget i 2017 gjaldt dette 889.757.

I Oslo er det 28 lokaler hvor du kan stemme på forhånd, mens det selve valgdagen er 103 åpne valglokaler.

- Oi, det var et høyt tall!

Fredag er Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) gjesteredaktør i Nettavisen.

- Hva tror du er årsaken til at så mange forhåndsstemmer?

- Oi, det var et høyt tall! Jeg synes det er veldig spennende, og det blir jo bare spekulasjoner, men jeg håper det er et tegn på et brennende engasjement for byen vår, sier hun.

Fredag er Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) gjesteredaktør i Nettavisen. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

- Kan det også tolkes som at folk nå er lei valgkampen?

- Det har nok en praktisk side, men jeg velger å tro at mange engasjerer seg i miljø- og klimaspørsmål og det å sikre en bedre by for barna våre, som er det jeg brenner aller mest for.

- Hva med deg, når stemmer du?

- Jeg skal stemme på mandag, det er noe høytidelig med å stemme selve valgdagen, og skolen ligger rett ved der jeg bor, så det er ingen praktisk ulempe, heller, sier hun.