- Tabbeuttalelse kan bremse Trump

- Som kjent er en tabbeuttalelse i Washington D.C. når du kommer i skade for å si sannheten, sier Hilmar Mjelde.

President Donald Trumps stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows, kom med en oppsiktsvekkende erkjennelse i et CNN-intervju på søndag.

Mens presidenten selv har manet i vei om at han snart vil få kontroll på koronapandemien, og at en vaksine er trolig rett rundt hjørnet, sa Meadows rett ut at de ikke vil få kontroll på pandemien.

- Vi kommer ikke til å få kontroll på pandemien, sa Meadows på CNN-programmet State of the Union.

- Det er en smittsom sykdom, akkurat som influensa, sa stabssjefen.

- Heiser det hvite flagget

Demokratenes utfordrer Joe Biden mener dermed at Det hvite hus har erkjent nederlag og heiser det hvite flagget. Biden sier også at Meadows’ uttalelser vitner om at Trump-administrasjonen «har gitt opp deres grunnleggende plikt med å beskytte det amerikanske folk».

Så langt er det bekreftet 225.000 koronadødsfall i USA. Ingen andre land har så høye tall på dødsfall. På lørdag hadde USA en dagsrekord på 83.718 påviste nye smittetilfeller. Forrige dagsrekord var 16. juli med 77.362 nye smittetilfeller på et døgn.

Det er ingen tvil om at det er koronapandemien som er viktigste valgkampsak i 2020. Med bare en drøy uke unna valgdagen, har Trump få positive koronanyheter å vise til.

- Kan bremse en eventuell medvind

Seniorforsker Hilmar Mjelde ved NORCE forskningssenter, sier at uttalelsen fra Meadows kan potensielt være skadelig for Trump.

- Den kan tenkelig bremse den eventuelle medvinden Trump måtte ha den siste uken. I 2016 så vi at valget ble avgjort av en velgervandring i retning Trump i siste liten, sier Mjelde til Nettavisen.

- Når det er sagt, er det knapt rom for flere faktorer til å påvirke valgutfallet i år. Valget er det som i statsvitenskapen kalles «overdeterminert» - det har vært så mange store hendelser som hver for seg kan avgjøre valget. Som kjent er en tabbeuttalelse i Washington D.C. når du kommer til skade for å si sannheten. Trumps pandemihåndtering har vært svært mangelfull – den vil gå inn i historiebøkene som en fiasko på linje med Herbert Hoovers tafatthet før Depresjonen, sier Mjelde.

Hoover var president under børskrakket i 1929, noe som ville prege hele hans presidentperiode. Han ble ikke gjenvalgt.

Hilmar Mjelde følger USA-valget med argusøyne. Foto: Gerhard Flaaten

- Korona er immunt mot politisk press

Mjelde mener Trump åpenbart mangler politisk erfaring til å kunne iverksette nødvendige sentrale tiltak som kunne begrenset spredningen av pandemien.

- Trump var unikt uegnet for å takle pandemikrisen. Koronaviruset er immunt mot politisk press, som er Trumps primære taktikk for å løse et problem. USA hadde trengt en dreven statsmann som vet hvordan USAs formidable føderalstat kunne settes inn, og en president som ikke overlot responsen til delstatene, sier han.

- Reagan var heller ikke noe statsmannsgeni. Men han hadde vett til å utnevne en superkompetent stabssjef, altså Jim Baker. Trump har aldri latt staben sin fungere fullt ut, sier Mjelde.

Baker hadde jobbet for både Richard Nixon og Gerald Ford. Han var valgkampsjef for Bush seniors nominasjonsvalg i 1980, som tapte mot Ronald Reagan. Han ble imidlertid straks utnevnt som stabssjef i Det hvite hus av Reagan. Han har senere hatt ministerposter under både Reagan og Bush senior.

Mark Meadows har vært medlem av Representantenes hus fra 2013 til 2020. Han ble ansett å være Trumps mest lojale allierte i Kongressen. Han ble utnevnt som stabssjef i Det hvite hus i begynnelsen av 2020.