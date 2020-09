- Tesla-sjåfør sov bak rattet i 150 km/t

- Jeg har aldri sett noe lignende, sier politiet som oppdaget den sovende råkjøreren.

Politiet i Canada har siktet en mann i 20-årene for fartsovertredelse og hensynsløs kjøring, etter at han ble oppdaget sovende bak rattet på en Tesla på motorveien.

Hendelsen skjedde 9. juli i den canadiske provinsen Alberta.

Politiet responderte på et tips fra publikum om en Tesla som råkjørte på motorveien.

- Bilen var tilsynelatende selvkjørende i en fart på 140 kilometer i timen, og bilseteryggene foran var lent helt tilbake. Begge som var i bilen så ut til å sove, skriver politiet i Alberta i en pressemelding torsdag.

- Etter at politiet slo på blålys på kjøretøyet, begynte Teslaen automatisk å akselerere. Politiet tok radarkontroll av kjøretøyet, som bekreftet at den hadde akselerert opptil nøyaktig 150 kilometer i timen, lyder pressemeldingen.

Den generelle fartsgrensen på motorveier i Alberta ligger på mellom 100 og 110 kilometer i timen.

- Ikke selvkjørende systemer

Politiet i Alberta advarer nå mot såkalte selvkjørende biler.

- Selv om produsenter av nye biler har innebygde sikringsmekanismer som skal forhindre førere fra å misbruke nye sikkerhetssystemer i biler, så er de systemene nettopp bare det - et supplerende sikkerhetssystem, sier politiinspektør Gary Graham ved politiet i Alberta (Royal Canadian Mounted Police) i en uttalelse.

- Dette er ikke selvkjørende systemer. Det følger fortsatt med et ansvar om å faktisk kjøre bilen, sier Graham.

- Jeg er målløs

Politiet som oppdaget den selvkjørende bilen, som var en 2019 Tesla Model S, sier han er målløs.

- Det var ingen som så ut av frontruten for å se hvor bilen kjørte, sier polititjenestemann Darrin Turnbull til CBS News.

- Jeg har vært i politiet i 23 år, hovedsakelig i trafikktjeneste. Jeg er målløs. Jeg har aldri sett noe lignende, men selvfølgelig så har ikke denne teknologien vært tilgjengelig tidligere, sier han.

Rettsaken starter i desember måned.

Autopilot

Tesla har vært selskapet som har ligget lengst fremme med å rulle ut selvkjørende teknologi i sine biler, og de kaller selv systemet sitt for Autopilot.

Så lenge bilen ligger på motorvei kan bilen selv både styre seg selv og justere fart, og til og med endre felt, men det er de siste årene bygget inn flere mekanismer for at sjåføren aktivt må fortelle bilen at den holder hånda på rattet.

