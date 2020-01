- Tina Bru (H) blir ny olje- og energiminister

Høyres stortingspolitiker Tina Bru (33) blir trolig ny olje- og energiminister.

STORTINGET (Nettavisen): Etter at Frp-leder Siv Jensen varslet at Frp går ut av regjeringen, har spekulasjonene gått om hvem som skal overta deres statsrådsposter.

Torsdag melder Dagens Næringsliv (DN) at Høyres stortingsrepresentant Tina Bru blir ny olje- og energiminister.

Da Nettavisen banket på hennes kontor på Stortinget torsdag ettermiddag, smilte hun hemmelighetsfullt, men ville ikke røpe noe.

- Du nevnes som ny olje- og energiminister. Stemmer det?

- Det har jeg ingen kommentar til, sier Bru til Nettavisen.

NY STATSRÅD? Tina Bru kan snart gå fra stortingsrepresentant til statsråd, og dermed få seg et nytt kontor. Foto: (Mediehuset Nettavisen)

- Har du lyst til å bli statsråd?

- Det har jeg ingen kommentar til, smilte Bru lurt til Nettavisens reportere, og ønsket heller ikke å la seg avbilde. Hun satt da i møte med en rådgiver.

Kan få toppverv i Høyre

Bru sitter i dag i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og hun er dessuten storfavoritt til å bli valgt til ny nestleder i Høyre på partiets landsmøte til våren.

Valgkomiteens innstilling skal være klar i slutten av februar, og Høyres landsmøte holdes 27.–29. mars.

Hareide-comeback?

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide landet i Norge torsdag morgen etter en komitéreise, og er høyaktuell som statsråd - selv om han for ett år siden ville ta partiet til venstre og Jonas Gahr Støre.

Hareide nevnes både som samferdsels-, utviklings- og finansminister.

Da Nettavisen sjekket hans kontor torsdag ettermiddag, var han ikke til stede.

- Jeg har ikke snakket med statsministeren. Det kan jeg bekrefte, men jeg skal ha flere samtaler i løpet av dagen. Det er ikke noe som er landet, sa Hareide på Gardermoen ifølge Dagbladet.

COMEBACK?: Knut Arild Hareide nevnes som aktuell for en statsråd-post i regjeringen. Foto: (NTB scanpix)

Parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, sier til NRK at han håper den nye kabalen er klar fredag.

Én statsråd hver

Det synes imidlertid klart at ikke alle de sju Frp-statsrådene blir erstattet.

Foruten Olje- og energidepartementet skal også tunge poster som finans, samferdsel og justis besettes.

Det er ventet at Venstre og KrF får én ny statsråd hver, mens Høyre får to eller tre.

At Brus navn torsdag ble kjent, er et signal om at brikkene begynner å falle på plass, og at alle de nye navnene i regjeringen blir presentert etter statsråd fredag.

Høyres stortingsrepresentanter har fått varsel om å være klare for et ekstraordinært gruppemøte fredag formiddag, får NTB opplyst.

