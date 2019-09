- Trine må gå nå

Venstre-leder Trine Skei Grande er under sterkt press.

Venstre vant kun 3,9 prosent av velgernes tillit mandag. Det har gjort at lederdiskusjonen i partiet igjen blusser opp.

Onsdag er det Drammens omstridte varaordfører, Yousuf Gilani (V), som mener Venstre-lederen må gå nå, skriver Dagbladet.

Gilani mener det er på høy at hun trekker seg og at det må Venstre-ledelsen forstå.

Han mener Venstre lider under av at politikken ikke blir synlig nok:

- Vi har gang på gang sett at den gode politikken i Venstre drukner i personkonflikter og regjeringsfokus. Venstre har den beste politikken på skole, klima og gründerskap, men vi klarer jo ikke formidle den ut til velgerne, fordi all snakket er om regjeringsslitasje og Trines lederposisjon, sier Gilani til Dagbladet.

Yousuf Gilani er varaordfører i Drammen. Foto: Privat

Venstre gikk inn i regjeringen i januar 2018.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark uttalte tirsdag at han også «ønsker velkommen» en diskusjon om partiledelsen.

– Det framstår ganske klart at det bør gjøres endringer i partiledelsen. De tre har sittet ganske lenge. Vi behøver nye og yngre krefter, sa han til Dagbladet.

Skei Grande har vært Venstre-leder siden 2010.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark ønsker fornyelse av partiet. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Tid for alt

VG har snakket med ordførerkandidatene Børre Børresen i Tana og Leif Eggen i Stjørdal som vil bytte ut ledelsen.

– Det er en tid for alt. Tiden er inne for å skifte hele partiledelsen, og det bør skje i god tid før stortingsvalget, på Venstre-landsmøtet neste år, sier Børresen.

Eggen sier at også at han tror partiet har behov for en ny partileder som kan lede an mot stortingsvalget i 2021.

- Jeg tar gjenvalg i 2020

Trine Skei Grande avviste under partilederdebatten natt til tirsdag at hun vil trekke seg.

Hun svarte også bekreftende på at hun tar gjenvalg på landsmøte i 2020.

Skei Grande ønsker ikke å kommentere om det er behov for fornyelse i partiledelsen.

– Det overlater jeg til valgkomiteen å vurdere, sa hun til NTB tirsdag.