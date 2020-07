- Trodde du 2020 var ille allerede? Nå har vi «pest-infiserte ekorn» å bekymre oss for

Det skriver avisen New York Post etter at man nå har funnet et ekorn i Colorado som har testet positivt for byllepest.

Funnet ble gjort i byen Morrison i Jefferson fylke, som ligger sørvest for Denver. Dette er det første funnet av pest noensinne i dette området.

- Pesten er en smittsom sykdom forårsaket av bakteriene Yersinia pestis, og kan bli påført av mennesker og husdyr, skriver offentlige helsemyndigheter i en uttalelse hvor de slår alarm om funnet.

Mennesker kan bli smittet enten gjennom bitt fra lopper eller dyr som er smittet av byllepest. Sjansen for at mennesker blir smittet, er derimot ekstremt lav, opplyser myndighetene.

12 døde av byllepest i USA

Ifølge USAs nasjonale smittevernsenter (CDC) blir hvert år mellom 1 til 17 personer i USA smittet av pest. I gjennomsnitt ble syv personer smittet hvert år i perioden fra 2000 til 2018. Totalt er 12 personer døde av pest i USA i den perioden.

Dette kartet viser antall rapporterte tilfeller av byllepest i USA i perioden 1970-2018 Foto: cdc.gov

- Over 80% av USAs pestetilfeller har vært av byllepest. I løpet av de siste tiårene er det gjennomsnittlig rapportert om sju tilfeller av menneskelige pest hvert år (rekkevidde: 1–17 tilfeller per år). Pest har oppstått hos mennesker i alle aldre (fra spedbarn og opp til 96 år), selv om 50% av tilfellene forekommer hos personer i alderen 12–45. Det forekommer både hos menn og kvinner, selv om det historisk sett er litt mer vanlig blant menn, sannsynligvis på grunn av økte friluftsaktiviteter som setter dem i større risiko, opplyser CDC på sine nettsider.

Også i byen Bayan Nur i indre Mongolia i Kina ble det nylig slått pestalarm, og her har man blant annet stengt ned flere turistområder etter at flere personer, deriblant to brødre, er smittet av dødelig byllepest.

