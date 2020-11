- Tror Trump stiller som presidentkandidat igjen i 2024

Republikanerne snakker allerede om at president Donald Trump vil stille igjen i 2024.

NEW YORK (Nettavisen): Samtidig med at det nå spekuleres i at Joe Biden vil vinne årets presidentvalg, spekuleres det også i hva president Donald Trump vil gjøre om han går på et nederlag.

Ifølge Business Insider snakker republikanere nå om at Donald Trump vil kunne stille som presidentkandidat igjen allerede i 2024.

- Jeg tror at han vil stille igjen om oddsene ikke går i hans favør nå, sier en republikaner som står presidenten nær, til Business Insider.

En annen republikaner sier at Trump, om han taper, fortsatt vil være Republikanernes beste kandidat opp mot det neste valget, med mindre Trump selv trekker seg fra kampen

- Jeg er ikke en stor Trump-elsker eller hater, men hvis du ser på hans arbeidsgang, så vant han både Super Bowl, prisen for banens beste spiller og en Oscar, selv om han taper dette løpet, sier en annen strateg i det republikanske partiet til Business Insider.

En av Trumps rådgivere fra 2016-kampanjen har derimot ikke noen tro på at det skjer.

- Det eneste problemet jeg har med et 2024-scenario, er at fire år er en lang tid i politikken, sier den tidligere rådgiveren som ikke kjøper at Trump vil stille i 2024.

- Trump vil still til gjenvalg

Donald Trumps tidligere sjefstrateg, Steve Bannon, er derimot ikke i tvil om at Trump vil gå for en ny periode.

- Jeg kommer med denne spådommen med en gang: Hvis valget av en eller annen grunn blir stjålet fra Trump, eller på en eller annen måte Joe Biden blir kåret til vinner, så vil Trump kunngjøre at han vil stille til gjenvalg i 2024, uttalte Bannon til The Australian for et par uker side.

- Du kommer ikke til å se slutten på Donald Trump, sier Bannon.