- Truet prostituert med å avsløre hva hun drev med til familie og naboer

- Han truet med å henge opp annonsen min og skrive mitt egentlige navn på den, og si at jeg var en hore, fortalte den fornærmede kvinnen i retten. Skuespilleren nekter for alt.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Mannen i 20-årene er i disse dager i Oslo tingrett for å svare på en rekke anklager, deriblant hallikvirksomhet. Politiet mener han har tjent flere hundre tusen kroner på å prostituere to kvinner.

Han er også tiltalt for grov vold mot en ekskjæreste, i tillegg til vold og utpressing av 100.000 kroner mot en profilert fotballtrener.

Den tiltalte mannen nekter all straffskyld.

En av de prostituerte kvinnene fremførte et vitnemål med en sterk historie, der hun hevdet at skuespilleren hadde utnyttet et skjevt maktforhold. Kvinnen følte seg tvunget til å prostituere seg, selv om det startet frivillig. Dette gjorde hun i litt over et år, fra oktober 2012 til desember 2013 i Oslo.

Kvinnen og den tiltalte mannen møttes på byen høsten 2012 og utviklet en venne- og sexrelasjon. Den fornærmede kvinnen fortalte i retten at hun etter gjentatte overtalelser fra skuespilleren startet med prostitusjon. Hun hadde en uidentifiserbar annonse på en nettside med flere hundre andre eskortepiker.

Trine Rjukan er bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen som tidligere har prostituert seg. I retten forklarte hun at det var under kontroll av den tiltalte skuespilleren. Foto: Paul Weaver

- Han bestemte alt

Hun fortalte om hva den tiltalte mannen og hva hun selv drev med til en nær venninne, noe som fikk skuespilleren til å reagere kraftig.

- Da truet han med å henge opp annonsen fra nettsiden i nabolaget og skrive navnet mitt på den slik at familie og venner skulle vite at jeg var en hore.

- Det er veldig mye som er skjedd. Det har vært en rekke episoder der han var voldelig på en mild måte, og det har vært mye krangling. Mye av det har jeg glemt, men den trusselen sitter ganske godt i hodet mitt.

Hun fortalte også om at hun var forelsket i skuespilleren og ønsket at de to skulle være kjærester. Kvinnen fortalte også om en relasjon der hun ble utnyttet av mannen, og at hun i perioder jobbet hver eneste dag for å få nok penger til å betale husleien.

- Det ble bare slik. Han bestemte alt.

Ifølge kvinnen skrev mannen annonsen som ble publisert på eskortesiden, tok bilder av den fornærmede kvinnen, kjøpte undertøy til henne og kjørte henne til og fra kunder.

Han skulle også passe på henne, og de kommuniserte også med kodede SMS-er så han kunne vite hvor kvinnen var, når hun hadde mottatt penger fra en kunde og når hun var ferdig med en kunde.

- Han sa det var for min sikkerhet, men jeg skjønte etter hvert at det var fordi han ville ha kontroll over meg. Han visste hvor jeg var til enhver tid.

Petter Bonde er forsvarer for den tiltalte mannen. Foto: Paul Weaver

- Vennene mine kalte ham hallik

Kvinnen fortalte også at skuespilleren i en lengre periode tok 70 prosent av pengene hun tjente på prostitusjon, før hun klarte å «forhandle» andelen sin opp, slik at hun kunne beholde 40 prosent av inntektene selv.

Senhøsten 2013 truet kvinnen med å anmelde mannen for hallikvirksomhet og voldtekt. Ifølge kvinnen skal mannen ved flere anledninger ha hatt seksuell omgang med henne mot hennes vilje.

I retten fortalte den fornærmede også om at de hadde frivillig sex en rekke ganger.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Kvinnen stilte også opp i et anonymisert intervju med Nettavisen sommeren 2013. Her glorifiserte hun prostitusjonstilværelsen. Sannheten var en annen.

- Artikkelen var ment som et innlegg i debatten om sexkjøpeloven i forbindelse med valget i 2013. Jeg fremstilte det som finere enn det det egentlig var, og siden jeg var mot loven kunne jeg ikke i et intervju fortelle om bakmenn, sa kvinnen i retten.

- Jeg var dessuten blitt skadet gjennom det året som hadde gått, og hadde behov for å snakke med noen, selv om jeg ikke snakket ærlig. Men det var godt å føle at noen var interessert i meg, og spurte om min hverdag.

Flere av vennene til kvinnen fortalte etter hvert at skuespilleren var halliken hennes.

- Vennene mine kalte ham for hallik. Selv om jeg visste det, klarte jeg ikke å bruke de ordene selv. Det var ikke lett å ta innover seg at forholdet var basert på at han utnyttet meg.

Kreves for 1.450.000 kroner

Etter hvert brøt kvinnen ut av relasjonen.

- Jeg hadde angst for å se ham på gaten, turte ikke å gå ut og var redd hvis jeg så en svart Audi, fordi jeg visste at han hadde det og at det kunne være ham. Jeg så også ansiktet hans på en stor plakat på butikken i forbindelse med lansering av en film. Da fikk jeg ikke lyst å gå der heller, forklarte kvinnen i retten.

Den tiltalte mannen nekter for å ha gjort alt kvinnen hevdet i retten.

- Det XX (den fornærmede kvinnen, red. anm.) har sagt i avhør skjønner jeg ikke. Hun var en av mine nærmeste venner på det tidspunktet. Jeg har ikke gjort noe av det hun sier, sa mannen da han var i vitneboksen.

Et anslag fra kvinnen og hennes bistandsadvokat viser at kvinnen tjente to millioner kroner som prostituert i løpet av 14 måneder. Av dette skal den tiltalte mannen ha tatt i overkant av 500.000 kroner.

Kvinnen har fremmet et erstatningskrav på 1.450.000 kroner.

- Det er krav for inntektene den tiltalte urettmessig har krevd fra henne i den perioden tiltalen gjelder, sier bistandsadvokat Trine Rjukan til Nettavisen.

- Som min klient sa i retten er det ikke overraskende at den tiltalte bestrider kravet. Nå har hun fortalt sin versjon av det som skjedde i dag, så er det opp til retten å vurdere bevisene.

Skuespilleren avviser kravet blankt. Hans forsvarer trekker blant annet frem kvinnens store forbruk som et tvilsmoment.

- Fornærmedes forklaring om økonomi er nøkkelen for å vurdere hennes troverdighet. Det hun har fortalt om antall kunder, inntjening og prosentvis fordeling av utbytte gir ingen mening. Det er en rekke motstridende forklaringer. Og hvis man legger til grunn en av hennes forklaringer, som går på forbruket, så er det rett og slett ingen penger igjen til min klient, sier skuespillerens advokat Petter Bonde til Nettavisen.

- Min klient nekter straffskyld og bestrider erstatningsgrunnlaget.

Politiadvokat Henrik Rådal. Foto: Paul Weaver

Politiet vil inndra 500.000

Mandag omtalte Nettavisen at politiet kommer til å legge ned påstand om inndragning på flere hundre tusen kroner som de mener skuespilleren har tjent på hallikvirksomhet. Mannen er tiltalt for å ha vært hallik for to kvinner. Den andre fornærmede kvinnen var ifølge politiet underlagt skuespillerens kontroll i fem måneder.

Tirsdag er politiet mer konkret når det gjelder beløpet de kommer til å kreve.

- Vi har varslet at vi kommer til å legge ned påstand om inndragning. Utbytte fra straffbart forhold skal inndras. Det kravet vi mener er sannsynliggjort ligger på rundt 500.000 kroner, sier politiadvokat Henrik Rådal til Nettavisen.

Politiet har skaffet en detaljert oversikt over hvor mye den fornærmede kvinnen har satt inn på egen konto. Dette blir bevistema i retten.

- Politiet har i etterforskningen hatt fokus på både fornærmedes og tiltaltes økonomi. Det er på bakgrunn av de rapportene som er utarbeidet at vi mener det er grunnlag for å inndra et større pengebeløp.

Skattelistene for 2015, 2016 og 2017 viser at den tiltalte mannen ikke hadde noen skattbar inntekt. Tallene for 2018 er ikke offentlige ennå.

En kredittsjekk viser at skuespilleren har en rekke uoppgjorte regninger. Skyldbeløpet er på nesten 70.000 kroner. I retten er det kommet frem at han de siste årene har kjørt rundt i BMW, Audi, Porsche og SUV, i tillegg til at han har bodd på eksklusive Tjuvholmen i Oslo.

I tillegg til de 17 tiltalepunktene mannen nå er tiltalt for, er han også under etterforskning i en stor narkotikasak. Nettavisen omtalte pågripelsen i november i fjor, i en sak som blant annet dreier seg om et tosifret antall kilo kokain.

En rekke domfellelser

Det pågår fortsatt etterforskning av narkotikasaken, og mannen sitter varetektsfengslet, men er blitt flyttet fra Halden til Ullersmo fengsel grunnet tre voldsepisoder. Mannen er siktet for alle disse forholdene.

Øvre strafferamme for det mest alvorlige forholdet i tiltalen, som går på grov vold mot en kvinne, er fem års fengsel. Øvre strafferamme i narkosaken er ti års fengsel.

Skuespilleren er tidligere dømt for flere voldshandlinger, i tillegg til en rekke andre forhold. Han ble blant annet dømt så sent som i fjor høst. I 2013 ble han også dømt og utpekt som hjernen i den såkalte «sexfelle-saken».

Han truet, mishandlet og presset flere menn for penger etter å ha lokket dem med lovnader om sex med unge kvinner.

Fordi han tilsto, og det tok lang tid før saken kom opp for retten, slapp han fengselsstraff. Han ble i stedet dømt til 373 timers samfunnsarbeid.