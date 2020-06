President Donald Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver, John Bolton, hevder Trump ba Kina om hjelp til å bli gjenvalgt.

NEW YORK (Nettavisen): Det kommer frem i boken boka «The Room Where It Happened: A White House Memoir», som den tidligere sikkerhetsrådgiveren har skrevet, melder Washington Post, som har fått utdrag fra boken.

Saken utvides

Avisen skriver at det i boken fremkommer at Trump ba den kinesiske presidenten Xi Jinping om å hjelpe ham med å vinne valget i USA i 2020.

Trump skal ha fortalt Xi under en middag i fjor at økte kinesiske landbruksinnkjøp fra amerikanske bønder ville hjelpe hans valgmuligheter.

I et møte mellom de to på G20-møtet i Osaka i Japan juni 2019, skal Xi også ha klaget over all Kina-kritikken i USA.

Bolton skriver i boken at Trump trodde Xi da mente Demokratene, og presidenten skal da ha svart bekreftende på at det er mye fiendtlighet mot Kina hos Demokratene.

- Han vendte så forbløffende samtalen over på det kommende amerikanske presidentvalget, og antydet Kinas økonomiske evne til å påvirke de pågående kampanjene, og ba Xi å hjelpe ham til å vinne valget, skriver Bolton i boken.

- Han understreket viktigheten av bønder og økte kinesiske innkjøp av soyabønner og hvete for valgresultatet, skriver den tidligere sikkerhetsrådgiveren videre.

Forsøker å stanse boken

Trumps administrasjon har gått rettens vei for å stanse boka fordi de hevder den kan true landets sikkerhet.

Det amerikanske justisdepartementet fremmet tirsdag et søksmål i en føderal domstol i Washington hvor det går fram at regjeringen vil stanse boka.

I søksmålet heter det at en utgivelse kan true rikets sikkerhet ved at den avslører hemmeligstemplede opplysninger som Bolton hadde tilgang til i løpet av de 17 månedene han jobbet for Trump-administrasjonen, skriver NTB.

Boka skal etter planen gis ut neste tirsdag.

