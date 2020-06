- Trump er en forferdelig person, men jeg tror han kommer til å vinne valget

«De svarte bygde dette landet og de har derfor tillatelse til å sette fyr på det og la det brenne ned om de vil».

NEW YORK (Nettavisen): USA koker etter dødsfallet til George Floyd, og de siste dagene har det vært flere voldelige demonstrasjoner i amerikanske byer over hele landet.

Les: - Brukte tåregass og skjøt gummikuler mot demonstranter så Trump kunne få en fotomulighet

To av dem som har fått klar beskjed av sine foreldre om å holde seg langt unna de potensielt farlige demonstrasjonene, er Maya Tara Ghorpade (21) og Allison Abrams (22).

- Sinte og provosert

- Dette er historisk. Mobiliseringen vi nå ser i USA har aldri funnet sted tidligere. Historisk har det hele tiden skjedd, det at politiet tar livet av svarte personer, men folk har ikke gitt det så mye oppmerksomhet som nå. Jeg håper det kommer til å fortsette og eskalere og at vi forhåpentligvis i fremtiden ser avskaffelsen av et system som ikke fungerer, sier Allison Abrams til Nettavisen.

Les også: Donald Trump blir knust i ny måling

Nettavisen treffer Maya og Allison utenfor Long Island City Courthouse i Queens der de holder en stille protest med å male slagordet «Black Lives Matter» på fortauet foran rettsbygningen.

- Vi er sinte og provosert over det som nå skjer. Vi brenner for det og vil gjøre noe, sier Maya Tara Ghorpade til Nettavisen. Her sammen med venninnen Allison Abrams (22). Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- Det som skjer nå er historie. Vi vil være med på dette, og være en del av den historien, og dette er vår måte å gjøre det på, med kunst, sier de to til Nettavisen.

De to er begge nylig uteksaminert fra universitetet og er født og oppvokst i New York, bosatt i Queens.

- Vi er sinte og provosert over det som nå skjer. Vi brenner for det og vil gjøre noe, sier Maya Tara Ghorpade til Nettavisen.

Les: Minst 5600 pågrepet i demonstrasjoner i USA

Hun er datter av to leger, og har fått streng beskjed om ikke å oppsøke de potensielt voldelige demonstrasjonene som nå finner sted i New York City, og valgte derfor å markere det som nå skjer ved bruk av kunst.

- Det er galskap

21-åringen kaller både politiets behandling av George Floyd og politiets hardhendte respons på demonstrasjonene som nå finner sted i USA som «fryktelig».

- Den svarte befolkningen er allerede sårbare på grunn av koronaviruset, og nå er de i frontlinjen og blir angrepet av politiet fordi de gir utløp for sinnet sitt. Det gjør dem bare enda mer sårbare, sier Maya.

- Det er galskap at de risikerer livene sine for politibrutalitet midt i en pandemi. Det kan bare skje i USA. Men de svarte har all rett til å være sinte og demonstrere over den rasismen vi nå ser her landet, sier Maya Tara Ghorpade.

Rundt 4.000 personer er pågrepet under protestene mot politivold i USA den siste uka, viser en opptelling CNN gjorde på mandag. Dette bildet er fra demonstrasjonene i Minneapolis fredag 29. mai. Foto: AP Photo/John Minchillo

- Jeg så nylig at noen la ut en tweet om at «svarte folk bygde dette landet og at de derfor har tillatelse til å sette fyr på det og la det brenne ned om de vil». Jeg synes det er en av de tydeligste uttalelsene jeg har hørt midt oppe i dette, sier Allison Abrams.

- Endelig følger folk med

Kvinnene sier at det som er nytt nå i forhold til lignende protester tidligere, er at folk i deres omgangskrets, folk som alltid tidligere har holdt seg rolig under lignende hendelser, nå reagerer på det som skjer.

Les også Dette sa politimennene til hverandre i minuttene før George Floyd døde

- Det som har slått meg nå, er at folk, hvite folk som aldri tidligere har reagert på noe spesielt, nå står opp og skriver radikale poster om at «Black Lives Matter». Folk har kjedet seg på grunn av pandemien og nå bryr de seg endelig - endelig følger de med.

- Det sjokkerende nå er ikke nødvendigvis det som har skjedd, men oppmerksomheten det får. Vi har en unik mulighet nå, for vi har alles oppmerksomhet, sier Maya.

Les også: Ekstreme opptøyer i USA: – Dette blir konsekvensene for Trump

- Vi har sett protestene i Hongkong og Frankrike der demonstrantene viser en stor grad av taktikk, organisering. Her i USA har vi i lang tid hatt sinte folk, men ikke den organiseringen vi nå ser over hele landet. Vi har ikke tidligere sett den mobiliseringen vi nå ser rundt disse demonstrasjonene i USA, sier Abrams.

- Tror dere demonstrasjonene og og volden vi nå ser i USA vil eskalere?

- Jeg håper det eskalerer, fordi det som skjedde med George Floyd er noe vi har sett om og om igjen tidligere. Men vi kan ikke bare håpe på en ny reform, vi må avskaffe og endre systemet slik det er.

- Det langsiktige problemet er hele politistaten vi har, systemet er basert på slaveri. Det ble institusjonalisert av militia på 1600-tallet, som drepte de innfødte amerikanerne. Det er disse koblingene folk ikke ser. Dette systemet er basert på det, systemet med slaveri. Og det fortsetter den dag i dag, sier Allison Abrams.

- Det som har slått meg nå, er at folk, hvite folk som aldri tidligere har reagert på noe spesielt, nå står opp og skriver radikale poster om at «Black Lives Matter». Folk har kjedet seg på grunn av pandemien og nå bryr de seg endelig - endelig følger de med, sier Maya og Allison til Nettavisen. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- En politimann er allerede siktet for drap. Hva ønsker man å oppnå? Hvis alle politifolkene som deltok i arrestasjonen blir siktet og dømt, vil det løse dette?

- Nei, det vil ikke endre noe - det er ikke nok. Det langsiktige problemet er hele politistaten vi har, sier Maya.

De to er derimot svært usikre på om det vil komme noe konkret ut av demonstrasjonene som nå pågår.

- Ideelt sett vil ting endre seg, men realistisk tror jeg dette vil ta mange år. Jeg tror ikke dette vil føre til noen øyeblikkelig endring. I denne omgangen tror jeg det bare ender opp med at politiet blir bedt om ta en ny form for opptrening, sier Maya.

Tror dessverre Trump kommer til å vinne valget

- Hva med president Donald Trump midt oppe i alt dette, og hans Twitter-meldinger?

- Jeg liker ikke Trump, jeg har aldri likt ham, han er en forferdelig person. Jeg er, gud forby, ikke klar for å ha ham som president i nye fire år, men jeg tror dessverre han kommer til å vinne valget, sier Maya.

Les også: Donald Trump blir knust i ny måling

De to sier det er trist at Trump, som de mener har skapt mangel på trygghet i USA, trolig får en ny periode som president.

- Han har gjort mye for å mobilisere rasismen i dette landet, en rasisme som alltid har eksistert, men nå har han skapt enda mer fiendtlighet der ute. Denne mangelen på trygghet som han har skapt, har satt mange personer og liv i fare. En person som setter livene til folk i fare, er ingen god president, sier Maya.

- Høyresiden er veldig samlet. Det eneste de gjør riktig på høyresiden er at de er samlet rundt sin ideologi. På venstresiden er det mange som ikke liker demokratene og at de ikke er representative nok for dem. Jeg tror Donald Trump vil vinne fordi vi mangler samhold på venstresiden, sier Allison Abrams (22) til Nettavisen. Foto: AP Photo/Patrick Semansky

- Trump har også mobilisert de som tror på hvitt overherredømme, han har bidratt til at de har blitt mer synlige i samfunnet. Det er også de som tror på hvitt overherredømme som ga han jobben, og de kommer til å holde ham der, sier Alison.

- Vi mangler samhold på venstresiden

De tror begge at Trump vil vinne valget og at årsaken til dette er at venstresiden i amerikansk politikk ikke er nok samlet.

- Høyresiden er veldig samlet. Det eneste de gjør riktig på høyresiden er at de er samlet rundt sin ideologi. På venstresiden er det mange som ikke liker demokratene og at de ikke er representative nok for dem. Jeg tror Trump vil vinne fordi vi mangler samhold på venstresiden, sier Allison.

De sier også at det er mange på venstresiden som føler at Joe Biden ikke hører på dem.

- Det er ikke nok mobilisering på venstresiden - folk er sinna på Trump, men det er ikke nok mobilisering på venstresiden, sier Maya.

- Ville Bernie Sanders vært en bedre kandidat?

- Personlig tror jeg det, men jeg tror også på filosofien rundt pendeleffekten. Svingningen vi nå ser til høyresiden er bare et resultat av svingningen vi hadde til venstresiden med Barack Obama. Jeg tror det kommer til å fortsette slik, sier Maya til Nettavisen.