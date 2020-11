Trump-rådgiver sier at president Donald Trump gjør seg klar til en andre periode som president i USA.

NEW YORK (Nettavisen): En av Donald Trumps rådgivere, Peter Navarro sier til Fox News fredag morgen at Det hvite hus nå fortsetter «jobbe under den antagelsen at det går mot en ny Trump-periode», og at president Trump «vant valget», melder CNN.

- Vi beveger oss fremover her i Det hvite hus under antagelse om at det kommer en ny Trump-periode, sier Navarro.

Han legger også til at de er bestemt på at Donald Trump vant valget.

- Vi har, det som i en viss forstand ser ut til å være, et bedrag, sier Navarro.

President Donald Trump har så langt ikke erkjent valgnederlaget, til tross for at de fleste har erklært Joe Biden til valgvinner.

USAs påtroppende president har tidligere uttalt at Donald Trumps manglende erkjennelse av nederlag ikke har store følger for overgangsarbeidet.

Biden har også uttalt at det er «helt oppriktig pinlig» at Trump nekter å erkjenne at han tapte presidentvalget 3. november.

– Hvordan kan jeg si dette taktfullt. Jeg tror ikke det vil bidra til presidentens ettermæle, har Biden uttalt.

President Donald Trump har i flere Twitter-meldinger denne uken gjentatt påstandene om at han vant valget og at det var preget av fusk.

