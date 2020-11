- Trump har planer om å erklære prematur valgseier

I fortrolige samtaler skal president Donald Trump ha lagt en helt spesiell plan på valgnatten.

NEW YORK (Nettavisen): Tre kilder med kjennskap til Donald Trumps private uttalelser, hevder at presidenten har planer om å erklære en prematur valgseier allerede tirsdag kveld - om han ligger foran.

- Fortrolige samtaler

Axios melder at Trump har fortalt dette i fortrolige samtaler, og at de har fått dette bekreftet fra tre forskjellige kilder kjent med hans private kommentarer.

Det amerikanske nyhetsnettstedet skriver at Trump vil erklære en for tidlig valgseier allerede tirsdag kveld, selv om utfallet av valgmannstemmene fortsatt avhenger av flere stemmer fra vippestater som Pennsylvania, som fortsatt ikke er talt opp.

- Valgjuks

De siste ukene skal Trump jevnlig og i detalj ha diskutert planen om å gå opp til et podium allerede på valgkvelden. Forutsetningen for at han gjør dette, er ifølge Axios at han enten har vunnet eller leder i statene Ohio, Florida, Nord-Carolina, Texas, Iowa, Arizona og Georgia.

Presidentens valgkamp-team forbereder seg også på å komme med påstander om at poststemmer som telles etter 3. november er bevis på valgjuks. Dette er stemmer som i en opptelling er forventet å favorisere demokratene og Joe Biden.

Ifølge ekspertprognoser er det sannsynlig at de første tallene vil vise at Trump ligger foran Pennsylvania, men at dette kan endre seg vesentlig etter at poststemmene blir talt opp over de neste dagene.

Avviser Axios-saken

Trump-kampanjens kommunikasjonsdirektør, Tim Murtaugh, avviser derimot spekulasjonene om at Trump vil erklære en prematur valgseier allerede tirsdag kveld.

- Dette er ikke annet enn personer som prøver å skape tvil om en Trump-seier. Når han vinner, kommer han til å si det, sier Murtaugh til Axios.

90 millioner har forhåndsstemt

Denne uken bestemte USAs høyesterett at valgmyndighetene i vippestatene North Carolina og Pennsylvania kunne motta og telle stemmesedler levert via post i flere dager etter valget. Republikanerne hadde da protestert mot at valgmyndighetene utvidet vinduet for å motta poststemmer til 6. november, tre dager etter valget.

På torsdag meldte NTB at flere millioner velgere fortsatt hadde til gode å sende inn poststemmene sine. I Pennsylvania var det på onsdag hele 1 million poststemmer som fortsatt ikke var sendt inn.

Mer enn 90 millioner amerikanere har forhåndsstemt i USA. Totalt var 91.107.484 forhåndsstemmer registrert lørdag kveld, viser en oversikt fra U.S. Elections Project, skriver NTB.

Av disse er nesten 58 millioner poststemmer, mens 33,1 millioner stemmer er avlagt ved fysisk frammøte.