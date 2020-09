- Trump startet falskt rykte om døende ønske

- President, dette er lavmål. Selv til deg å være, kontrer Demokratenes partitopp.

USAs president Donald Trump har ved flere tidligere anledninger videreformidlet feilaktig og misvisende informasjon på sosiale medier. Flere av Trumps meldinger har blitt flagget som falsk informasjon av de store plattformgigantene.

Nå anklages Trump ikke bare for å ha videreformidlet falske påstander, men også for tilsynelatende å ha vært kilden til en misvisende oppfatning som skal ha fått god medfart på sosiale medier.

Den nylig avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg (87) skal ha fremmet et siste ønske på dødsleiet om hva som burde skje med den åpne plassen hun etterlot seg i høyesterett.

«Mitt aller inderligste ønske er at jeg ikke blir erstattet før en ny president er på plass,» lyder ønske som er gjengitt i utallige amerikanske medier.

Høyesterettsdommer Ginsburg, som døde på fredag, skal ha diktert dette siste ønsket til sitt barnebarn Clara Spera i løpet av de siste dagene på dødsleiet, ifølge allmennkringkasteren NPR.

Trump sår tvil om siste ønske

Nå hevder imidlertid Trump, helt uten noe bevisgrunnlag, at det døende ønsket kan ha blitt fabrikkert av Demokratenes partitopper som kongressmedlem Adam Schiff, senator Chuck Schumer og leder for Representantenes hus Nancy Pelosi.

- Jeg vet ikke om hun faktisk sa dette, eller om dette ble skrevet av Adam Schiff, Schumer og Pelosi. Jeg er mer tilbøyelig til å lene meg mot det siste, sa presidenten i et intervju med Fox News mandag.

- Det lyder så vakkert, men det høres ut som en Schumer-deal, eller kanskje Pelosi eller «Shifty» Schiff, sa Trump.

The New York Times skriver at Trumps ubegrunnede påstander i Fox News-intervjuet kan ha startet en rykteflom på sosiale medier rundt Ginsburgs siste ønske.

«Spørsmål rundt legitimiteten til høyesterettsdommer Ginsburgs døende ønske, sirkulerte ikke i noe betydelig omfang på sosiale medier før denne opptredenen på Fox News,» skriver spaltist Kevin Roose i The New York Times.

«Men etter opptredenen, har sosiale medier blitt fylt med falske påstander som gjenspeiler Trumps konspirasjonsteori, og drar det til og med lengre inn i landet av nonsens,» skriver Roose.

President Donald Trump antyder høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs (87) døende ønske var fabrikkert av demokrater. Foto: Andrew Harnik (AP)

- Diktert av en åtteåring

Noen av de falske påstandene som fremmes på sosiale medier, er blant annet at «ønsket» ble diktert til et åtte år gammelt barnebarn, skriver avisen. Det er også sådd tvil om troverdigheten til journalistikk til allmennkringkasteren NPR.

Ginsburgs barnebarn Clara Spera er derimot ingen åtteåring, men en advokat med jusutdannelse fra Harvard.

Det var NPR-journalist Nina Totenberg som brakte nyheten om det døende ønsket til torgs. Hun bekrefter at det var andre vitner til stede i rommet da Ginsburg dikterte beskjeden til barnebarnet, inkludert en lege.

- Dette sjekket jeg, fordi jeg er en journalist, sa Totenberg til MSNBC på mandag.

Totenberg har dekket høyesterett i lang tid, og skal ha hatt et nært forhold til Ginsburg-familien i flere tiår.

- President, dette er lavmål

Den populære og omstridte Fox News-programlederen Tucker Carlson hiver seg også på debatten, og sår tvil om Ginsburgs siste ønske.

«Vi velger å tro at Ruth Bader Ginsburg faktisk ikke sa dette. I det virkelige liv så tenkte hun på familien sin og på hvor hun skulle videre. Menneskelige bekymringer, ikke partipolitiske bekymringer,» sa Carlson i en uttalelse mandag kveld.

Adam Schiff reagerer på følgende måte over antydningen om at han skal ha fabrikkert det døende ønsket til Ginsburg:

«President, dette er lavmål. Selv til deg å være.»

Ruth Bader Ginsburg, som i nesten tre tiår var en markant forkjemper for kvinners rettigheter og likestilling i USA, døde av kreft fredag. Foto: (NTB scanpix)

- En fornuftig mellomløsning

Kritiske røster har påpekt at det ikke finnes noen klausul i den amerikanske grunnloven som tilsier at et døende ønske til en høyesterettsdommer skal bli oppfylt.

Nettavisen har spurt en forsker innen amerikansk politikk om det likevel er tradisjon for å ta hensyn til en høyesterettsdommers dødende ønske når en skal erstatte plassen til vedkommende.

- Jeg har ikke oversikt over hva tidligere høyesterettsdommer har sagt om hva som bør skje med plassen de etterlater seg, så det vet jeg ikke. Men det hun siteres på, og vi får tro det er en riktig gjengivelse, er litt i tråd med det som burde vært en fornuftig mellomløsning, at man ikke presser fram en rask godkjenning før valget. Og at man kanskje venter til innsettelsen av en ny dommer til etter at Trump er blitt gjenvalgt, sier seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, til Nettavisen.

I 2016, bare ni måneder før presidentvalget, var det flere republikanere som nektet å godkjenne Barack Obamas kandidat til høyesterett. Da brukte republikanerne samme begrunnelse som Demokratene bruker nå, nemlig at den nye presidenten som velges må få utnevne en ny høyesterettsdommer.

- Hvis Trump blir gjenvalgt, er det rimelig at han benytter seg av det republikanske flertallet i Senatet til å fylle denne plassen. Da har han fått et mandat av folket. Men å presse det gjennom før valget, virker unødvendig provoserende, sier Melby.

- Det amerikanske politiske systemet fungerer ikke hvis man ikke viser en viss grad av hensyn overfor sine politiske motstandere. Det har blitt gjort av tidligere presidenter, og ikke minst når det gjelder utvelgelse av dommere til høyesterett, at man tok hensyn til hva slags dommer som gikk ut. En konservativ dommer ville for eksempel ikke ha blitt erstattet med en liberal dommer. Man ville heller ha beveget seg mer mot midten får å få støtte fra begge sider, sier han.

- Men dette er et resultat av et politisk hardkjør. Amerikansk politikk har blitt så polarisert. Det gjelder for begge partier. Så slike tradisjonelle hensyn gjelder ikke lenger, og det tror jeg vil skade landet på sikt, sier Melby.

Vil nominere en kandidat før helgen

Trump har sagt at han ønsker å få godkjent en ny høyesterettsdommer allerede før valget 3. november. Demokratene vil imidlertid vente til etter valget, og helst til etter innsettelsen av presidenten 20. januar. Trump sier han vil nominere en kandidat allerede til helgen.

Det spekuleres på at Amy Coney Barrett (48), som er en dommer i ankedomstolen, er en het kandidat. Barbara Lagoa (52) er en annen mulig kandidat.

Nominasjonen må imidlertid godkjennes av Senatet, hvor Republikanerne har et flertall på 53 mot 47 seter. Flertallsleder Mitch McConnell (republikaner) har lenge vært en tilhenger av et betydelig, konservativt flertall av dommere i høyesterett. Han har sagt at en avstemning vil skje før året er omme, men har så langt ikke oppgitt noen dato.

President Donald Trump antyder høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs (87) døende ønske var fabrikkert av demokrater. Foto: Andrew Harnik (AP)

Splitter folket

USAs ni dommere i høyesterett, som sitter på livstid, forvalter tolkningen av den amerikanske grunnloven. Abortsaken og helsereformen (også kalt Obamacare) er eksempler på høyesterettssaker som virker spesielt splittende på det amerikanske folket. Høyesterett skal for eksempel vurdere hvorvidt Obamas helsereformen er grunnlovsstridig. En høyesterettsdom fra 1973, «Roe versus Wade» sikrer kvinners rett til selvbestemt abort.

- Jeg tror Trump er ute etter å bruke denne kulturkonflikten for alt den er verdt. Han tror det ligger en del stemmer der. Jeg tror det er større mulighet å vinne dette valget ved å fokusere på andre spørsmål som økonomi og helse, sier Melby.

Trump har allerede utnevnt to høyesterettsdommer i løpet av sin tid i Det hvite hus: Neil Gorsuch (53) og Brett Kavanaugh (55). Dersom han får godkjent en tredje høyesterettsdommer før valgdagen 3. november, kan han slå seg på brystet og bruke dette aktivt i valgkampen.

Seniorforsker Svein Melby har fulgt amerikansk politikk i flere tiår. Foto: (Forsvaret.no)

- Fokus vekk fra korona

Melby er imidlertid usikker på om utnevnelsen av en ny konservativ høyesterettsdommer vil gi Trump så mange nye velgere.

- Trump prøver å få fokus vekk fra korona og økonomiske problemer. Hvis han greier å få dette til å bli et spørsmål og verdipolitiske ting, er det noe som sier meg at det er lettere å mobilisere konservative velgere enn det er å mobilisere uavhengige velgere som er opptatte av lommeboka. Biden er best tjent med å ikke la seg bli dratt inn i en kulturkrig, sier Melby.

- Hvis man blir for opphengt i dette med utvelgelse av ny dommer, drar man oppmerksomheten vekk fra disse jordnære problemene som folk sliter med. Og det er nettopp der Trump sliter, sier han.

Blant de åtte gjenværende dommerne i høyesterett er det fem konservative dommere som er valgt av Republikanere, mens de resterende tre er liberale dommere utpekt av Demokratene. Det blir dermed en betydelig konservativ overvekt i høyesterett dersom Trump innsetter enda en konservativ dommer.