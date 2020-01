- Trump vil bli frikjent lørdag morgen

Nå ligger alt til rette for at Donald Trump bli frifunnet, melder CNN.

NEW YORK (Nettavisen): - President Trump vil bli frikjent i morgentimene lørdag, ifølge republikanske senatorer og deres medhjelpere, melder CNN.

Riksrettssaken mot president Donald Trump går mot slutten, og den fortsetter på fredag med at man blant annet skal stemme for om det skal føres vitner eller ikke.

Men ifølge de siste opplysningene tyder ingenting på at det skal skje.

Dermed vil man bevege seg over på avstemning om de to tiltalepunktene for maktmisbruk og for å ha hindret Kongressens gransking.

Ifølge CNN ligger Trump an til å bli frifunnet en gang lørdag morgen, amerikansk tid, det vil si tidlig på ettermiddagen norsk tid.

- Skal debattere noen timer

Tidsskjema fredag er at Senatet møtes klokken 13 amerikansk tid, klokken 19 norsk tid, hvor de skal bruke noen timer på å debattere om det skal føres vitner eller ikke.

Mellom klokken 17 og 18 fredag - eller 23 og midnatt norsk tid, er det ventet at man skal stemme om vitner skal føres eller ikke. Dette vil trolig bli blokkert av republikanerne, og man vil dermed bevege seg over på å stemme på de to tiltalepunktene mot president Donald Trump.

Når det gjelder denne siste avstemningen, så melder CNN at president Trump vil bli frifunnet i morgentimene på lørdag, opplyser republikanske senatorer og deres medhjelpere.

- Amerikas siste «nasjonale mareritt»

Analytikeren Stephen Collinson i CNN skriver på fredag at selv om Trump nå vil bli frifunnet, så vil «ettervirkningene få Amerika til å skjelve».

- Amerikas siste «nasjonale mareritt» er ikke over når Republikanerne stemmer for å frikjenne Donald Trump, skriver Collinson.

CNN-analytikeren viser blant annet til undersøkelsen som viser at mens bare åtte prosent av republikanerne mener Trump bør avsettes, mener hele 89 prosent av demokratene at presidenten bør fjernes.

Kommentatoren mener dette illustrerer hvor delt USA er akkurat nå, men at det også viser hvordan Trump har fått belønning for å levere overfor sine kjernevelgere på områder som innvandring, utenrikspolitikk, konservative dommere, våpenkontroll og abort.

Collinson sier at tallene også viser at Trump har fått betalt for å nekte å moderere seg fra den «outsider» og ukonvensjonelle oppførselen som fikk ham valgt.