President Donald Trump vil erklære nasjonal unntakstilstand, melder Bloomberg.

Trump har innkalt til pressekonferanse klokken 20 norsk tid.

Ved å erklære unntakstilstand og innføre den såkalte Stafford Act, så åpner det for bruk av flere føderale midler for statene og fylkene som er rammet, ifølge Bloomberg.

NTB melder at Kongressen og Det hvite hus har varslet at de nærmer seg en avtale om tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av pandemien.

Brasils president møtte Trump - er koronasmittet

Fredag kom også nyheten om at den brasilianske presidenten er smittet av koronaviruset. Bolsonaro er med dette den høyeste politiske lederen som har fått påvist koronaviruset. Bolsonaro møtte den amerikansk presidenten Trump så sent som forrige helg.

Senest på tirsdag sa Bolsonaro at koronaviruset er blåst opp av media:

- Det siste året har vi åpenbart hatt øyeblikk av krise. Mye av det er fantasi. Og koronavirus, som ikke er i nærheten av å være det alle mainstream-mediene gjør det til å være, sa han.

Her tar president Bolsonaro President Donald Trump i hånden på Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida, 7. mars i år.

Møtte Trump i Florida

Brasilianerne møtte både Donald Trump og USAs visepresident Mike Pence på Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida.

Trump og Bolsonaro spiste middag sammen på Mar-a-Lago, men Trump sier de «ikke gjorde noe veldig uvanlig».

Da møtte Trump også en brasiliansk regjeringsrådgiver, Fabio Wajngarten, kommunikasjonssjef for Brasils president Jair Bolsonaro, som etterpå viste seg å være virussmittet.

- Trump skal ikke virustestes

Wajngarten la ut en bilde fra besøket hvor han står inntil Trump.

Men Trump skal ikke virustestes, ifølge Det hvite hus.

– Presidenten og visepresidenten hadde omtrent ingen interaksjon med personen som har testet positivt. De trenger derfor ikke å testes på dette tidspunktet, sa Stephanie Grisham, talsperson for Det hvite hus.

Torsdag sa Trump at han ikke er bekymret etter opplysningene om at Wajngarten er smittet. Bolsonaro ble testet for viruset, selv om han i første omgang ikke viste symptomer, ifølge presidentens sønn.

Ifølge Donald Trump er 40 personer nå døde som en følge av koronaviruset i USA.

- Frem til nå, og siden vi har en svært streng grensepolitikk, så har vi hatt 40 dødsfall relatert til coronaviruset. Hvis vi hadde en svak eller åpen grense, så ville det tallet ha vært mange ganger høyere!

Trump-test kan forsterke angsten og uroen



USA-eksperten Hilmar Mjelde sier det kan være flere grunner til at president Donald Trump vegrer seg for å ta en test for koronaviruset.

- Det ville ta seg dårlig ut om landets leder ser ut som han er satt ut av spill. Det kan forsterke angsten og uroen, også globalt, sier Mjelde, som er USA-ekspert både ved UiB og NORCE forskningssenter.

USA-eksperten Hilmar Mjelde sier det kan være flere grunner til at president Donald Trump vegrer seg for å ta en test for koronaviruset.

- Trump-administrasjonen har ikke kontroll på denne krisen. Trump har ikke fremstått som helt kompetent. Det blir enda vanskeligere for Trump å ta lederskap om han sitter isolert. Det hvite hus trenger en president som er foran kameraene og ser ut som han holder i reimene her. Det er veldig viktig at det ikke fremstår som USA har et lederskapsvakum nå, sier Mjelde.

Og om Trump senere skulle vise seg å være smittet og måtte isoleres, kunne visepresident Pence måtte tre inn midlertidig.

Her er president Donald Trump i møte med White House Coronavirus Task Force, med Debbie Brix, White House Corona Virus Response Coordinator og visepresident Mike Pence for litt over en uke siden.

- Det er erfaringsmessig meget sensitivt både konstitusjonelt og politisk. Visepresidentene er redde for at det skal se ut som at de prøver å ta styringen. Bush Sr. var for eksempel veldig var for å unngå akkurat det inntrykket da Reagan ble skutt i 1981, sier Mjelde.

- Trump-administrasjonen har nok både George W. Bush etter 9/11-terroren i 2001 og etter orkanen Katrina i tankene i 2005. I 2001 var Bush synlig og tydelig og bidro til å roe frykten. I 2005 så han distansert og passivisert ut og presidentskapet hans tok seg aldri inn igjen.

- Det kan også være et element av kontrære Trump her. I 2017 stirret han rett inn i solformørkelsen mens hele USA ble fortalt at det var farlig for synet, sier USA-eksperten til Nettavisen.

Foto: AP Photo / Evan Vucci / NTB scanpix. (NTB scanpix)

- Den første virkelig store krisen

Mjelde sier dette om den pågående koronakrisen i USA:

- Dette er den første virkelig store krisen i presidentskapet hans. Og den er på linje med 9/11 og finanskrisen.

- Amerikansk historie har flere eksempler på presidenter som går politisk under som følge av mislykket krisehåndtering. Presidentenes politiske standing er veldig tett forbundet med hvordan de håndterer kriser og økonomien. Spesielt Trump, som er så omstridt ellers. Og han har ikke imponert så langt – administrasjonen hans fomler seg frem, sier Mjelde.