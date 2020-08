- Trumps folk frykter Harris vil tygge opp Pence og spytte ham ut

Trump-kampanjen skal angivelig ha fryktet at Joe Biden skulle velge Kamala Harris som sin makker.

Tirsdag ble det kjent at Demokratenes presidentkandidat Joe Biden (77) har utnevnt senator Kamala Harris (55) som sin visepresidentkandidat. Valget blir hyllet av tidligere presidenter som Barack Obama og Bill Clinton.

Demokratene her til lands er også svært fornøyd med at valget falt på Harris.

- Harris er en «no brainer». Det er flere navn som er blitt luftet, men Harris har vært førstevalget helt fra starten, sier styreformann i Democrats abroad Norway, John Roth, til Nettavisen.

- Hun har en rekke kvaliteter. Hun har vært i offentligheten lenge, så det vil ikke dukke opp noe nytt og uventet. Hennes rolle blir å være en varmesøkende anti-Trump-missil, sier Roth.

- Hun har tidligere erfaring som delstatsjustisminister i California. Så hun er alltid godt forberedt. Hun er en organisert tenker. Dette er en viktig styrke. Mens Biden er emosjonell og snakker rett fra hjertet, har hun en juridisk bakgrunn. Hun vil presentere saken overfor allmenheten på en mer metodisk måte og levere et tydelig budskap, sier han.

Fakta Fakta om Kamala Harris ↓ * Født 20. oktober 1964 i Oakland, California. Har indisk mor og jamaicansk far. Gift, ingen egne barn. * Utdannet jurist og utnevnt til assisterende statsadvokat i Alameda County i 1990. * Ble som første svarte kvinne valgt til justisminister i California i 2011, en posisjon hun hadde til 2017 da hun ble valgt inn i Senatet for demokratene. * Kunngjorde i januar 2019 at hun ville forsøke å bli partiets presidentkandidat, men trakk seg i desember og ga sin støtte til Joe Biden. * Har som senator blant arbeidet for helsereform, forbud mot angrepsvåpen og progressiv skattereform. * Ble nevnt som mulig justisminister under president Barack Obama, samt som mulig dommer i høyesterett. * Utpekt til visepresidentkandidat for Joe Biden i høstens presidentvalg. Kilde: NTB

Harris har tidligere erfaring som aktor og justisminister i delstaten California. Nå representerer hun USAs største delstat i Senatet.

- Sløyet Barr som en fisk

Det er blitt sagt at Kamala Harris sløyet William Barr som en fisk, og lot ham bli liggende igjen og sprelle på dekk. Det skjedde under en senatshøring i mai i fjor, da Harris grillet Trumps justisminister William Barr i forbindelse med sistnevntes håndtering av Robert Mueller-rapporten.

Les også: USA styres av oldinger: Et politisk skrekk-kabinett

Spesialetterforsker Mueller, som står bak granskningsrapporten om Russlands angivelige innblanding i presidentvalget 2016, har vært kritisk til Barrs offentlige gjengivelse av rapporten.

Barr ble stilt til veggs av Harris da han avga vitnemål om granskningsrapporten i senatshøringen.

Ifølge den erfarne politiske analytikeren og programlederen for MSNBCs «Deadline: White House», Nicolle Wallace, frykter Trump-kampanjen at scenariet skal gjenta seg når Harris og visepresident Mike Pence møtes til visepresidentdebatt i Salt Lake City.

Les også: Er det et problem at USAs neste president er så gammel?

- Tygge ham opp og spytte ham ut

Wallace, som var kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus under George W. Bush, hevder hun har fått denne informasjonen fra Trump-kampanjen.

- Ettersom Trump ikke har evne til å forstå at dette er et valg av en person som skal styre staten sammen med presidenten, har han sett på dette som en slags casting til å få primetime-dekning på kvelden av visepresidentdebatten. Og dette (Harris red.anm.) er valget som skremmer dem mest, sier hun til egen TV-kanal tirsdag.

- De trodde at hun vil tygge ham opp og spytte ham ut. Og de viste til hennes kryssforhør av Bill Barr.

- Dette sier noe interessant om Trump-kampanjen. De anser disse debattene som veldig viktig. Og fra deres synspunkt starter hun med en vesentlig fordel, sier Wallace.

Tidligere president George W. Bushs kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus, Nicolle Wallace, hevder Trump-kampanjen frykter at Kamala Harris skal knuse visepresident Mike Pence. Foto: Andy Kropa (AP)

Visepresidentdebatten mellom Pence og Harris avholdes i Salt Lake City i oktober. Roth mener Harris vil bli en svært tøff motstander for Pence.

- Valget av Harris bringer vitenskapen til bordet og vil avsløre Pence som en ja-mann for Trump. Trump og Pence vil prøve å svartmale henne som en «phony» (hykler, falsk red.anm.), mens hun og Biden vil presse dem på hvordan de har håndtert denne forferdelige pandemien. De er antivitenskap-folk, sier Roth.

Les også: Kamala Harris blir Bidens visepresidentkandidat



Stemples som venstreradikal

Pence selv var raskt ute med å stemple Harris som en venstreradikal politiker straks utnevnelsen ble kjent.

- Som dere vet, Joe Biden og Det demokratiske partiet har blitt overtatt av de venstreradikale. Så gitt deres løfte om høyere skatter, åpne grenser, sosialistisk helsepolitikk og abort på forespørsel, er det ingen overraskelse at han valgte senator Harris, sa Pence under et valgkampmøte i Arizona tirsdag, ifølge Fox News.

USAs visepresident Mike Pence. Foto: (NTB scanpix)

Borgerrettsforkjemper og predikant Al Sharpton sier Biden ikke kunne valgt en bedre visepresidentkandidat.

- Hun kommer til å sørge for at visepresident Pence kommer til å få en veldig, veldig dårlig kveld på debatten fordi hun er en god debattant, sier Sharpton.

Les også: Frp-topp: Norsk Trump-dekning er propaganda

Presidenten selv har ved flere anledninger omtalt Harris som «veldig, veldig vemmelig».

- Trump og Pence kommer til å svartmale henne som en venstreradikal, men hun var delstatsjustisminister i California – landets største delstat. Hun har lang erfaring fra påtalemyndigheten. Dette kan være et tveegget sverd. Noen vil kanskje bruke det mot henne. Men alternativet vil være Trump og Pence og deres stormtropper i gatene. Det er åpenbart hva som er det beste valget, sier Roth.

Roth henviser til Black Lives Matters-kampanjen med de enorme protestene mot politivold og systematisert rasisme som har herjet USA denne våren.

Styreleder i Democrats Abroad Norway, Jonathan Roth. Foto: Democrats Abroad Norway,

For gammel til å være president?

Joe Biden runder 78 år før han eventuelt skulle tiltre som landets nye president 20. januar neste år. Bidens høye alder har fått mye negativ oppmerksomhet i pressen.

- Synes du Biden er for gammel til å være president, Roth?

- Nei. Det er et vilkårlig spørsmål. Det var en tid da folk sa at Reagan var gammel. Han var 69 år gammel da han ble president, men det var en helt annen tid. Nå lever folk lengre og har bedre helse. Biden har demonstrert at han er på ballen.

- Tror du Biden vil prøve å sitte i to presidentperioder?

- Det er i så fall helt opp til ham. Hvis han bare sitter én periode, så utpeker han neste generasjons leder ved å velge Harris. Hun er det beste USA har å tilby. Hun er veldig smart og forberedt, sier Roth.

- Hun stilte i nominasjonsvalget for å bli Demokratenes presidentkandidat. Hvis noe skulle skje med Biden, så har Harris erfaring med å styre en stor organisasjon, drive en valgkampanje, hun har ledererfaring og er senator for California. Det er ikke småtteri. Hun er det beste vårt land kan tilby, gjentar Roth.