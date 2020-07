- Ukjent «ny lungebetennelse» har tatt livet av 1700 personer

Kinesiske myndigheter varsler om et utbrudd i Kazakhstan av en ukjent lungebetennelse som potensielt er mer dødelig enn koronaviruset.

Ifølge CNN kommer den kinesiske ambassaden i Kazakhstan med en advarsel på torsdag om at landet nå er rammet av en lungebetennelse som så langt har tatt livet av 1700 personer.

- Hundrevis av nye tilfeller daglig

Kineserne hevder at det er snakk om «en hittil ukjent form for lungebetennelse som potensielt er mer dødelig enn koronaviruset».

- Helsedepartementet i Kasakhstan og andre etater driver nå med sammenlignende forskning og har ikke definert arten av lungebetennelse viruset, heter det i en uttalelse fra kineserne.

Den kinesiske ambassaden opplyser at nye tilfeller av den ukjente lungebetennelsen har økt siden midten av juni. De hevder også at man i de siste har oppdaget hundrevis av nye tilfeller daglig.

I en uttalelsen på fredag bekrefter myndighetene j Kasakhstan tilstedeværelsen av «en viral lungebetennelse av uspesifisert epidemiologi», men de hevder at utbruddet verken er nytt eller ukjent.

- Potensielt mer dødelig enn koronaviruset

Den kinesiske ambassaden hevder utbruddet finner sted i regionene Atyrau, Aktobe og Shymkent. De opplyser at det her for øyeblikket er snakk om nesten 500 tilfeller totalt og at tilstanden for 30 av pasientene er kritisk.

Totalt er 1772 personer døde av lungebetennelse så langt i år, og flere av de døde skal være kinesiske statsborgere, ifølge ambassaden. 628 av dødsfallene i år, skjedde i juni.

- Denne sykdommen er mer dødelig enn koronaviruset, heter det i uttalelsene fra den kinesiske ambassaden.

- 300 personer fraktet til sykehus

Det kasakhstanske nyhetsbyrået Kazinform melder også at antallet tilfeller av lungebetennelsen har mer en doblet seg i juni i hovedstaden Nursultan.

- Inntil 200 personer blir innlagt på sykehuset hver dag. I løpet av de siste dagene er rundt 300 personer som er blitt diagnostisert med lungebetennelse fraktet til sykehus daglig. I tillegg får noen behandling hjemme, opplyser helsedepartementet i byen til nyhetsbyrået.

Den kinesiske ambassaden har også gått ut med en advarsel til beboerne i området for å begrense hvor mye de oppholder seg ute, samt har oppfordret dem til å unngå steder med mye folk. De oppfordrer også til bruk av masker og håndvask.

Kasakhstan sliter samtidig med økende antall tilfeller av koronasmittede, og har nå 53.021 personer som er smittet, og 264 som er meldt døde, ifølge de siste tallene fra Johns Hopkins University.