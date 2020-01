- Unyansert kritikk

Det er krevende å dekke autoritære regimer. Det bør også en kritikk av den samme dekning ta høyde for og gjerne vise at den også behersker nyansenes kunst. Det mangler i Nettavisens kommentar.

Av Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenrikssjef i NRK

NRKs dekning av hendelsene i Midtøsten hviler på langt mer enn en enkelt journalist eller korrespondent.

I denne sammenhengen har hjemmeredaksjonen, korrespondenter i Istanbul, Beirut og Washington og eksterne gjester vært viktige bidragsytere for å gi det norske publikum et så bredt og godt grunnlag som mulig for å det som skjer i regionen.

Vi har ikke lagt skjul på at vi dekker det som skjer i Iran fra utsiden av landet, av vår korrespondent som har ansvaret for landet. Vi har lenge vært i prosess for å få visum uten at vi så langt har fått de nødvendige tillatelsene fra iranske myndigheter. Det er en situasjon vi deler med de fleste vestlige medier.

I sin tekst velger Nettavisens kommentator å trekke fram enkeltsitater fra vårt Istanbul-kontor. Han kunne også valgt å vektlegge radioreportasjen som ble laget fra det samme Istanbul-kontoret som forteller om demonstrasjonene mot regimet etter at de erkjente å ha skutt ned det ukrainske flyet. Eller sitater fra debatten fra NRK1 torsdag 9. januar der korrespondenten forteller om drapene på demonstranter i fjor, og hvilke konsekvenser likvideringen av den iranske generalen kan få.

Sigurd Falkenberg Mikkelsen er utenrikssjef i NRK.

Det gjøres ikke. Vi har etter beste evne forsøkt å skildre Soleimanis rolle i Iran og reaksjonene som har kommet etter hans død. Det er ikke et entydig bilde, noe vi mener har vært speilet i NRKs sendinger og reportasjer.

Vi skal ha et kildekritisk blikk på alt som kommer fra regimet, men det gjelder også påstander fra opposisjonen i eksil.

I Nettavisens kommentar rettes det også en spekulativ påstand om at medarbeiderne på Marienlyst vet like mye om det skjer i Iran som reporteren gjør med utgangspunkt i Istanbul. Det stemmer ikke med virkeligheten.

Våre korrespondenter har ansvaret for store områder og kan av praktiske årsaker ikke alltid være på stedet. Men rundt om på våre utenlandskontorer jobber korrespondentene med å holde kontakten med kilder og aktører som gir sitt bilde av det som skjer.

De trekker naturligvis også på egen erfaring og kunnskap samlet på tidligere reportasjereiser. Slik har vi også gjort fra Istanbul i den pågående krisen om Iran.

I en hektisk nyhetssituasjon med mye direkterapportering, skjer det noen ganger at forbeholdene ikke uttrykkes tydelig nok, og det skal vi ta lærdom av.

Vi mener at summen av NRKs dekning i denne saken har gitt et balansert og innsiktsfullt bilde av situasjonen i Midtøsten etter den siste tids dramatiske hendelser.