Joe Biden nektet å svare, men lover velgerne svar før valgdagen.

Både president Donald Trump og utfordrer Joe Biden prøvde å dukke unna vanskelige spørsmål da de ble stilt til veggs i hvert sitt folkemøte torsdag kveld.

Se video øverst: Her nekter Biden å svare

Mens Trump ble presset av NBC-moderator Savannah Guthrie i et TV-studio i Miami, ble Biden utspurt av ABC-moderator George Stephanopoulos i Philadelphia.

Biden fikk ofte tid til å svare lenge og grundig på spørsmålene han ble stilt. Han ble nok en gang konfrontert med hvor han står i spørsmålet om «court packing».

Det vil si å utvide antall dommere i Høyesterett. Nå som Amy Coney Barret er nominert som ny høyesterettsdommer av Trump, vil Republikanerne trolig få et overveldet flertall med seks konservative dommere mot tre liberale dommere.

Alt ligger nemlig til rette for at Senatet, som har republikansk flertall, vil godkjenne Barret som ny høyesterettsdommer nå som høringene denne uken er overstått.

Flere demokratiske krefter ønsker derfor å utvide antall dommere for å få en mer helhetlig balanse mellom liberale og konservative høyesterettsdommer.

- Uredelig og uholdbart

Biden nektet fortsatt å gi et utvetydig svar på hva han vil gjøre med høyesterett dersom han blir valgt til USAs neste president.

- Jeg er ingen tilhenger (av court packing red.anm.), men det avhenger av utfallet. Ikke hvordan han vinner, men hvordan det håndteres, sa Biden og viste til hvordan Republikanerne har stablet sammen en høring på kort tid for å kunne godkjenne Barret snarest mulig.

Biden begrunnet vinglingen med at han ikke ville gi et bastant svar ennå, fordi det svaret ville pryde morgendagens overskrifter, og dermed fjerne fokus vekk fra andre viktige saker, som blant annet hvordan Republikanerne håndterer dommerutvelgelsen.

Biden lovte imidlertid at velgerne skulle få et endelig svar før valgdagen 3. november.

- Det er uredelig og uholdbart av Biden at han ikke vil si om han går med på å utvide amerikansk Høyesterett, som er et stort og viktig tema i USA, sier seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, til Nettavisen.

Joe Biden sa under folkemøtet at hans standpunkt i spørsmålet om å utvide USAs høyesterett vil avhenge av hvordan Senatet behandler Trumps nominasjon av Amy Coney Barrett. Foto: Jim Watson (AFP)

- Ingen senil pensjonist

Trump-kampanjen har lenge forsøkt å stemple 77 år gamle Biden som en kognitiv svak presidentkandidat. Mjelde mener Biden gjorde en god figur på torsdagens folkemøte.

- Biden var sterk på innhold. Han fremstår ikke som den senile pensjonisten Trump-leiren forsøker å fremstille han som. Biden har tvert imot blitt bedre og presterer jevnere desto lenger ut i valgkampen vi kommer. Dette er ikke unikt for Biden, men noe vi ofte ser i amerikansk presidentvalgkamp. Rustne kandidater blir varme i trøyen, sier Mjelde.

- Biden fremstår som den eldre statsmannen USA ser ut til å ville ha nå. Han forsøker å være en slags amerikansk utgave av den berømte tyske kansleren Konrad Adenauer, sier Mjelde.

Adenauer var Tysklands første forbundskansler og ledet gjenoppbyggingen av Vest-Tyskland.

- Aggressiv og kranglete

Trumps opptreden var en stor kontrast til Bidens opptreden. Presidenten var til tider aggressiv og usympatisk overfor utspørrer Savannah Guthrie.

Trump nektet blant annet å fordømme den bisarre konspirasjonsteorien QAnon.

- Jeg kunne sagt at Trump sløste vekk en anledning til å vinne over uavhengige velgere. Fordi han var aggressiv, kranglete, snakket usant og alt det der, sier Mjelde.

- Men Trump kommer aldri til å være noen andre enn den han er, og han kommer ikke til å late som heller. Og derfor ser han ut til å tape valget, fordi amerikanere flest vil tilbake til det normale, skal vi tro meningsmålingene, sier Mjelde.

For aller første gang sa Trump offentlig at han ville anerkjenne en fredelig maktoverføring hvis han taper valget 3. november. Han sådde imidlertid fortsatt tvil om legitimiteten til valget, og pekte spesielt på de mange poststemmene som blir avlagt av hensyn til smitteverntiltak.

President DOnald Trump ble hardt presset av NBC-moderator Savannah Guthrie under torsdagens folkemøte. Foto: Evan Vucci (AP)

- Redd for pandemien

Videre ble Trump hardt presset på pandemi-håndteringen. Over 222.000 mennesker har dødd av covid-19 i USA. Omtrent 800 amerikanere døde av covid-19 samme dag som folkemøtene ble avholdt.

- Var det noen av dem som klarte å overbevise og flytte velgere over til seg, Mjelde?

- I så fall måtte det være Biden. Valg hvor en sittende president stiller til gjenvalg, er en folkeavstemning om presidentens innsats og meritter. Alle signaler jeg plukker opp tilsier at USA er opptatt av hvem som kan få landet ut av pandemi-marerittet. Velgerne er redd for pandemien, men Trump tar simpelthen ikke pandemi-alvoret innover seg. Trumps «happy-talk» om pandemien er som en politisk reklame for Biden, sier Mjelde.

Den andre av totalt tre planlagte presidentdebatter, ble avlyst fordi Trump ikke ville møte Biden i en virtuell debatt.

Dermed ble den avlyste presidentdebatten erstattet av de to folkemøtene, eller Town Hall-meetings. Hensikten er at det amerikanske folk skal bli bedre kjent med personene som stiller til presidentvalg.