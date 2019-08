- Utdeling av gavepakker til de rikeste er ikke noe å være stolt av

Det er ikke mye Linda Hofstad Helleland og jeg er enige om. Men når hun skriver i Nettavisen at «myten om likheten mellom Høyre og Ap er sterkt overdrevet», er jeg hjertens enig.

Av Arild Grande (Ap), stortingsrepresentant og medlem av stortingets arbeids- og sosialkomité

Der stopper også enigheten.

Når Helleland snakker varmt om «valgfrihet» i eldreomsorgen, handler det om å slippe kommersielle aktører løs og la store multinasjonale selskaper ta ut profitt på norsk velferd.

Dette er dårlig nytt for de ansatte, som får dårligere lønn og pensjon. Når utbyttet blir viktigere enn kvalitet, blir bemanningen dårligere, med flere ufaglærte. Store penger går bort i økt byråkrati for å administrere kontraktene, og de ideelle aktørene står i fare for å bli utkonkurrert.

Arbeiderpartiet mener tvert imot at valgfrihet handler om at den som mottar tjenestene, har reell medbestemmelse i eget liv og egen hverdag.

Det viktigste for folk som mottar tjenester, er kvaliteten på tjenesten, hvor mange de skal forholde seg til og når de kommer, ikke logoen på skjorta. Det viktigste for folk som mottar tjenester, er kvaliteten på tjenesten og hvor mange ulike personer de skal måtte forholde seg til.

Helleland skryter videre av å ha senket skattene i Norge, men unnlater å fortelle hele historien. Innen 2019 er omme vil de 10 prosent rikeste personene i Norge ha fått åtte milliarder kroner av regjeringen i skattekutt. Mye av dette er formues-skattekutt, og utgjør 600 kroner dagen for de tusen rikeste personene.

Nesten «alle andre», de 88 prosentene med minst fra før, har fått 10 øre dagen.

Halvparten av befolkningen har ikke fått et rødt øre i formues-skattekutt. Sannheten er at Høyre-regjeringens politikk øker forskjellene i Norge. Jeg for min del synes ikke at utdeling av gavepakker til de rikeste er noe å være stolt av.

Helleland bommer også på sin beskrivelse av Arbeiderpartiets næringspolitikk. Vi mener det offentlige skal spille en aktiv rolle som tilrettelegger og bidragsyter for å skape nye, vekstkraftige bedrifter. Høyre-regjeringen er passive i næringspolitikken, til tross for at det er stort behov for omstilling og for å utvikle nye, klimavennlige arbeidsplasser.

Hovedsatsingen deres har vært skattelettelser til de som har mest fra før.

Arbeiderpartiet vil styrke, ikke svekke den norske modellen. Trygge arbeidsfolk gir næringslivet et konkurransefortrinn, og bedrer omstillingsevnen og produktiviteten. Mens Arbeiderpartiet mener hele, faste stillinger bør være hovedregelen i arbeidslivet, har høyreregjeringen svekket arbeidsmiljøloven og åpnet opp for mer midlertidighet, mer innleie og gjort det dyrere å være medlem i en fagforening.

Arbeiderpartiet går til valg for å styrke fellesskapet. Vi vil ha et mer rettferdig skattesystem, et seriøst arbeidsliv med lønn du kan leve av og en fortsatt utbygging av vår felles velferd.

Vår politikk gir et mer rettferdig samfunn og et tryggere Norge.