- Varsleren i Trump-saken var CIA-agent

Varsleren som fortalte om president Donald Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, var en CIA-agent.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): Det melder New York Times. Ifølge avisen var varsleren plassert på Det hvite hus, men har senere returnert til CIA.

Det opplyser tre personer med kjennskap til hans identitet til avisen. De gjør det også klart at det er snakk om en mann.

Trump etterlyser varslerens kilder

Ifølge New York Times' kilder krever Donald Trump nå å få vite hvem som er Ukraina-varslerens kilde og sammenligner vedkommende med en spion, ifølge New York Times' kilder.

Avisa refererer fra en tilstelning som torsdag ble holdt til ære for USAs FN-delegasjon i New York.

– Jeg vil vite hvem er personen som ga varsleren denne informasjonen, fordi det er nærmest en spion, sa Trump ifølge avisas kilder.

USAs fungerende etterretningssjef sier at varsleren som leverte inn en klage på president Donald Trump, gjorde det som var riktig. Han sa også at situasjonen er «unik og uten sidestykke». – Jeg mener at alt i denne saken er fullstendig uten sidestykke, sa Magurie. Foto: (NTB scanpix)

President Donald Trump sa videre at varsleren aldri hørte den mye omtalte telefonsamtalen med Ukrainas president.

– Dere vet hva vi pleide å gjøre i gamle dager da vi var skarp med spioner og forræderi, sant? Vi pleide å håndtere det litt annerledes enn vi gjør nå, skal Trump ha sagt.

Varsleren, som er en ikke navngitt amerikansk etterretningsansatt, sier han fikk informasjon om telefonsamtalen fra over en håndfull amerikanske tjenestemenn.

Varslerrapporten ble torsdag offentliggjort av Kongressen etter at Det hvite hus i flere uker holdt den igjen.

Torsdag sa USAs fungerende etterretningsdirektør i en kongresshøring at Trump aldri har bedt om å få identiteten til varsleren.

Presidentens uttalelser ble gitt omtrent samtidig, foran en gruppe på rundt 50 personer i den amerikanske FN-delegasjonen.

Trump begynte med å fordømme tidligere visepresident Joe Bidens rolle i Ukraina på den tiden da sønnen Hunter Biden satt i styret i et ukrainsk energiselskap, skriver New York Times.

Presidenten viste gjentatte ganger til varsleren, fordømte nyhetsmediene som skrev om den offentliggjorte varslerrapporten og omtalte dem som «avskum», ifølge avisas kilder.

