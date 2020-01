- Vi er ikke alene

For den som ikke kan svømme kan et start-stup fort fortone seg som et magaplask.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Av Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsperson for Venstre

Jeg bærer således over med at Arild Rønsen på prominent plass i Nettavisen ikke har fått med seg at regjeringspartiene Høyre og Venstre er på linje når det gjelder innføringen av rusreformen - til tross for hva fotball- og musikkskribenten måtte mene. Les Rønsens innlegg her: Carl-Erik Grimstads narkotikapolitiske mageplask Noe annet ville da også være merkelig. Venstre har vært pådriver for reformen i flere tiår. Høyre har programfestet den. Både på Jeløya og Granavolden ble reformen skrevet inn i plattformene, og mandatet til reformutvalget, under ledelse av førstestatsadvokat Runar Torgersen, var krystallklart. Et veiskille Utredningen, «Fra straff til hjelp», er et veiskille, ikke bare i norsk og internasjonal sosialpolitikk, men i selve grunnlaget for en viktig del av strafferetten. Konklusjonen: Straff, administrert av politi og rettsvesen, hjelper ikke mot rusavhengighet eller som ruspolitisk sanksjon. At helsepolitisk talsperson for Høyre presiserte sine uttalelser om utredningen i Dagsnytt klokken 10 sist søndag var Rønsen antakelig ikke tidsnok oppe til å få med seg. Les også: Kriminalisering står i veien for rusforebygging Nå ville jeg ikke ha brukt en kalori på Rønsens ustemte fremstilling hvis det ikke var for at han prøver å lage dårlig standup-komikk på en av våre største helseskandaler; overdosedødsfallene. Som ulike regjeringer til nå, temmelig mislykket, har forsøkt å bøte på. Morsomheter på andres bekostning Det som opprører meg er at han forsøker å gjøre seg morsom på bekostning av muligheten til å utrette noe for en av dette samfunnets mest utsatte pasientgrupper - de rusavhengige. Han kunne ha brukt tiden på å få med seg - og fortelle sine lesere om - at den nåværende regjeringen er i ferd med å gjøre noe så det monner for en gruppe mennesker som Rønsen av og til sier han bryr seg om. Rønsen rammer ikke meg, han rammer ikke Venstre, i realiteten uttrykker han ikke annet enn manglende respekt for de 286 som døde i overdoser i 2017 og deres pårørende. Der han kunne uttrykt håp og positiv vilje, sår han splid og tvil i forsøket på å høste noen kjipe politiske poenger. Han minner meg om midtstopperen som løper hodeløst rundt på fotballbanen på jakt etter motspillere han kan klippe ned - mens ballen triller i mål. Tilbake til skolebenken Som min mor ville ha sagt - i en forgangen språkform: Han skulle skamme seg! Nå ber jeg ham gå tilbake til skolen og skrive hundre ganger på tavla: «Venstre står ikke alene om denne reformen. En rusreform kommer til å bli vedtatt i denne stortingsperioden, og det ser jeg fram til!». Les også: Rusavhengige er mennesker, men de dør som kriminelle