- Vi er ikke et offer for saker der Trump blir unødvendig negativt fremstilt

George Gooding følger norske mediers dekning av valgkampen i USA tett, og virker spesielt opptatt av NTB og vår fremstilling av president Trump.

Av Sarah Sørheim, nyhetsredaktør i NTB

Det er vi glade for, vi har godt av å bli lest nøye.

Goodings generelle hovedpoeng synes å være at han mener journalister, både i Norge og USA, har en slagside i dekningen av presidenten.

Han leter derfor etter saker der Trump blir unødig negativt fremstilt. Og de finnes, definitivt.

Jeg skal likevel forsøke å forklare hvorfor jeg mener han ikke treffer når han hevder NTBs journalistikk er et offer for dette.

Gooding trekker denne gangen frem en sak vi publiserte 3. september, med tittelen «Trump oppfordrer støttespillere til å avgi dobbelt stemme ved valget». Senere samme dag ble denne saken oppdatert og fikk ny tittel: «Trump ba støttespillere bryte loven og stemme dobbelt».

Gooding mener dette er feilaktig, og spør hvilke kilder vi har for denne tittelen.

Det korte svaret:

Kilden er Donald Trump selv.

Det litt lengre svaret:

Saken vår er basert på følgende sitat fra Trump: «Well, they'll go out and they'll vote, and they're going to have to go and check their vote by going to the poll and voting that way because if it tabulates then they won't be able to do that». (Min utheving).

Sarah Sørheim. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Reglene varierer mellom ulike delstater, men i North Carolina (der denne talen ble holdt), er forsøket i seg selv ulovlig - som Karen Brinson Bell, som leder North Carolina State Board of Elections gjør klart i en melding til velgerne: «Attempting to vote twice in an election or soliciting someone to do so also is a violation of North Carolina law», skriver hun.

Disse opplysningene er lette å finne, og danner grunnlaget for at både vi og svært mange andre nyhetsmedier meldte at Trump kom med oppfordringer om å utføre en ulovlig handling.

Vi har i samme sak forøvrig også med sitatet Gooding hevder vi bevisst har kuttet ut, hvor Trump sier (vår oversettelse): - La folk sende inn stemmen og la dem gå og stemme etterpå. Om systemene deres er så gode som de sier at de er, vil folk åpenbart ikke være i stand til å stemme, sa Trump ifølge NBC News.

Trumps uttalelser levner ingen tvil om at han oppfordrer støttespillerne til å forsøke å stemme to ganger. Og det er altså ulovlig.

Derfor mener vi også at vi har dekning for våre titler. Men vi kunne likevel med fordel beholdt den første tittelen, da den er mer presis. I den siste tittelen legger vi til grunn at Trump har forstått at det han oppfordrer til faktisk er ulovlig.

Det at en statsleder kjenner sitt eget lands lover er i utgangspunktet noe en kan anta.

Men i dette tilfellet er det reelt usikkert, og da kunne vi med fordel nøyd oss med den rent beskrivende tittelen, uten å tolke Trumps intensjoner med det han sa.

Det er en lærdom vi tar med oss videre inn i den kommende dekningen av det amerikanske valget.