– Ikke kall alt for rasisme, vi er ikke rasister hele gjengen, sier stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp)

I en debatt på TV 2 mandag diskuterte Helgheim bruken av rasismebegrepet med varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap).

Utgangspunktet for debatten mellom de to var et utspill Helgheims partikollega, Per Willy Amundsen, kom med på sin Facebook-side mandag. Der skrev stortingsrepresentant og tidligere justisminister Amundsen et innlegg som et svar på helgens antirasisme-demonstrasjoner i Norge.

Amundsen skriver blant annet at de som demonstrerte «...roper ut mot en rasisme som ikke eksisterer i Norge».

- Venstreekstremt tankegods



Overfor NRK utdypet han utsagnet:

– Hvis man hevder at Norge er gjennomsyret av en systematisk rasisme er det venstreekstremt tankegods. Det er en beskrivelse av samfunnet som er feil og ytterliggående. Etter mitt skjønn er det venstreekstreme uttalelser.

Helgheim (Frp) deler stort sett kollegaens oppfatning og sier selv at han «ikke har noen grunn til å tro» at Norge har et rasistisk system.

– Det er ikke sånn at vi har et rasistisk system i Norge. Det vil være det samme som å si at alle nordmenn er rasister, sier Helgheim.

Helgheim mener at Norge ikke preges av systematisk rasisme, men at det derimot er andre ting som gjør at folk med minoritetsbakgrunner diskrimineres.

- Vil ikke anerkjenne problemet



Gunaratnam mener på sin side at Helgheim unngår problemets kjerne.

– Om vi ikke anerkjenner at det er rasisme Jon, hvordan skal vi da fikse det? Det er det jeg mener er problemet med Frp. Dere vil ikke anerkjenne problemet en gang, sa varaordføreren.

Gunaratnam viser på sin side til en rapport skrevet av Forskningsstiftelsen Fafo som konkluderer med at det er mindre sannsynlig at personer med etnisk minoritetsbakgrunn blir ansatt i en statlig virksomhet, sammenliknet med en person fra en majoritetsbakgrunn.