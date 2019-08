- Vi er uendelig takknemlig for den varme, omtanke og omsorg vi er blitt vist

Johannes familie takker også moskeen for at ikke flere liv gikk tapt i terroren i Bærum.

Johanne Ihle-Hansen (17) bisettes fra Haslum krematorium i Bærum 4. september. Stebroren Philip Manshaus er siktet for drapet.

I en pressemelding kommer det frem at moren til den drepte ønsker det muslimske samfunnet og medlemmer i al-Noor-moskeen velkommen i det som blir en livssynsåpen seremoni.

– Vi vet at Johanne som den kloke, gode og reflekterte jenta hun var ville ha vært enig i våre valg med seremonien, sier morens bistandsadvokat, Elisabeth Hagen, i en pressemelding.

- Jeg og vi ønsker å rette en stor takk til dere i Al-Noor-moskeen som forhindret at flere ble påført slik sorg og smerte som vi har, står det videre.

De pårørende offentliggjør også to bilder av 17-åringen. Ett av bildene er tatt på en fjelltur mindre enn ett døgn før hun ble drept. Det andre bildet viser henne pyntet og med oppsatt hår.

– Det var også Johanne, skriver familien i pressemeldingen.

Ihle-Hansens mor forteller at Johanne var et sterkt etterlengtet og høyt elsket barn da hun kom til familien bare ni måneder gammel.

- Vi er uendelig takknemlige for den varme, omtanke og omsorg vi er blitt vist i de vanskelige dagene som er gått. Det har vært uendelige godt å få vite at Johanne har betydd mye også for andre enn meg og oss, skriver Hagen i pressemeldingen.

Johanne Ihle-Hansen ble funnet død i en bolig på Eiksmarka i Bærum 10. august. Philip Manshaus (21) som er hennes stebror, er siktet for drap.

Politiet fant Ihle-Hansen død etter å ha pågrepet Manshaus i moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum, der han begynte å skyte. Ingen ble alvorlig skadd i skytingen. Manshaus er siktet for terror.