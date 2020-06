Bortsett fra gebursdagen din, er det ikke alle jubileer som kan feires hvert år. Fotballmirakelet i Marseille er unntaket. Norge hadde slått Brasil!

Vi skriver 23. juni, St. Hansaften, 1998. Under Drillos ledelse har Norge kommet til sluttspillet i VM for andre gang på rad – i seg sjøl et mirakel. På motsatt side av banen står Brasil. Roberto Carlos, Bebeto, Cafu, Rivaldo … De gulkledde har ikke tapt en gruppespillskamp i VM siden 1966.

Oddsen var mildt sagt ikke på vår side. Som om ikke Brasil som motstander var nok; i den andre kampen i gruppa møttes Skottland og Marokko. Hvis Marokko vant den matchen, måtte Norge slå Brasil for å gå videre til mellomrunden – og etter hvert leda Marokko 2-0.

Noen har i ettertid villet gjøre seieren over Brasil til «ikke så veldig mye å skryte av; Brasil var jo videre uansett». Dette er en totalt forfeila analyse. For Norge måtte vinne. Og Brasil hater å tape – og de var sikre på å vinne da Bebeto gjorde 1-0 for Brasil i det 78. minutt. Men så skjer det.

La oss gå inn i TV-reportasjen. I studio – Arne Scheie og Lars Tjærnås. Sidekommentator Tjærnås’ innspill er markert i kursiv.

Se på Solskjær. Og se på Flo. Vi har folk foran mål. Og vi avslutter. Jada! Scoring! Vi har scoret i Marseille! Vi har scoret mot Brasil! … Er det straffespark? Det er det! Er det straffespark?! Er det straffespark?! Han scorer! 2-1 til Norge! Åhhh …

Skjorta til Flo sto som et seil inne i 16-meter’n, men ikke alle så det. Mer presist, nesten ingen så det – ikke en gang Arne Scheie i TV-boksen. Jeg mener å huske at han minst fem ganger spurte «er det straffespark?» Men dommeren så det, og det er det vesentlige. Straffe. Kjetil Rekdal med gule sko. Scoring. 2-1. Norge hadde slått Brasil.

Jeg så kampen i Oslo spektrum, og hun jeg var sammen med mener den dag i dag at det er et mysterium at bygningen overlevde spetakkelet jeg foresto da Kjetil Rekdal plasserte ballen opp til høyre for Taffarel. Ingen spektakulært fin straffe. Men akkurat passe velplassert. Akkurat passe hardt. Mål.

Det er på tide vi får oppleve noe sånt igjen. Og i den rare sommeren og høsten vi går i møte har vi faktisk sjansen. Et EM-sluttspill ligger i potten. Arne Scheie, Drillo og Kjetil Rekdal fortjener avløsning.