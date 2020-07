- Vil måtte gå med ansiktsmasker i årevis

Helseekspert er overbevist om at maskene ikke forsvinner med det første.

- Vi kommer til å måtte leve med masker i årevis, sier Eric Toner, seniorstipendiat ved anerkjente Johns Hopkins Center for Health Security i USA til CNET.

Toner er en av verdens ledende eksperter på pandemi, og sier et maskene er kommet for å bli.

- Noe vi vil leve med

- Jeg tror at det å gå med masker og holde en viss grad av sosial distansering er noe vi vil leve med - og forhåpentligvis leve med lykkelig med - i flere år, sier han til CNET.

Blant annet i New York har masker nå vært den nye normalen i flere uker. Se video:

- Dette er faktisk ganske enkelt. Hvis vi dekker ansiktene våre, og både du og alle du har et samspill med har på deg en maske, så går risikoen for overføring kraftig ned. Å være ute og ha avstand mellom deg og andre mennesker reduserer risikoen for overføring dramatisk, sier Toner.

Eric Toner sier til CNET at han tror flere og flere mennesker vil gå med masker fremover, og at de som nekter å gå med det, bare vil bli færre. Foto: Johns Hopkins Center for Health Security

Smitten øker i 41 delstater

Ifølge Worldometer er det nå registrert over 3 millioner smittede og 132.000 døde av koronaviruset i USA, melder NTB. Antall nye smittetilfeller øker nå i 41 av USAs 50 delstater, og antall positive tester øker i 39 delstater.

Sykehus i USAs sør og vest er i ferd med å fylles av koronapasienter, og flere av dem har ikke lenger senger tilgjengelig, skriver NTB.

Mange steder i USA er det påbudt å gå med masker, blant annet i New York, California og Texas.

En av dem som foreløpig har nektet å ta på seg en maske, er president Donald Trump.

Eric Toner sier til CNET at han tror flere og flere mennesker vil gå med masker fremover, og at de som nekter å gå med det, bare vil bli færre.

- De vil komme over det. Det er bare et spørsmål om hvor mange som bli syke og hvor mange som dør før de kommer over det.

Folkehelseinstituttet opplyste i begynnelsen av juni at de fortsatt ikke anbefaler ikke bruk av munnbind, men at det kan bli nødvendig hvis situasjonen forandrer seg.

– Hvis den epidemiologiske situasjonen forverres vesentlig i et geografisk område, bør bruken av ansiktsmasker som forebyggende tiltak vurderes på nytt, opplyste Folkehelseinstituttet.