- Blodpenger, sier faren til drepte Martine.

Martine Vik Magnussen (23) ble voldtatt og drept i London i 2008.

Den eneste mistenkte i saken, Farouk Abdulhak, oppholder seg i hjemlandet Jemen, som verken har utleveringsavtale med Storbritannia eller Norge.

Den mektige faren hans, milliardær Shaher Abdulhak, ville betale 50 millioner dollar for å gjøre opp for sønnen, melder NRK i en podkastserie.

Det tilsvarer over 500 millioner norske kroner, gitt dagens kurs.

Far: - Blodpenger

De oppsiktsvekkende opplysningene bekreftes av Martines far, Odd Petter Magnussen.

Pengesummen, som ble tilbudt i 2011, skulle gå til Martines etterlatte og ble tilbudt via den danske sikkerhetsrådgiveren Lars Boye Matsen.

- Jeg skjønte med en gang hva dette var, nemlig et tilbud om blodpenger, sier Odd Petter Magnussen til NRK.

- Ville ikke gi ham den fordelen

Faren sier det ville vært stikk i strid med hans verdier å takke ja til penger.

- Jeg skal ikke tjene én krone på Martines sak og ville ikke gi faren den fordelen det ville være å løse saken på den måten.

På nyåret spurte stortingspolitiker Himanshu Gulati (Frp) utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om det er aktuelt for Norge å invitere jemenittiske ministre til et møte for å drøfte Martine-saken.

- Krevende borgerkrig

Utenriksministeren bekreftet det:

«Under denne reisen tok jeg opp saken med min jemenittiske kollega, slik jeg har gjort ved flere anledninger tidligere,» svarte Eriksen.

«Tilbakemeldingen fra Jemens utenriksminister er at de har stor forståelse for familiens behov for en avslutning av saken, men at borgerkrigen som pågår i landet gjør dette svært krevende. Likevel ga han uttrykk for at han vil engasjere seg personlig i saken. Dersom det skulle være en ny utvikling, legger vi til grunn at vi vil bli orientert om dette av Jemens myndigheter,» fortsatte hun.

Britiske politi sier har nok til å tiltale Farouk Abdulhak. Britiske myndigheter har i en årrekke jobbet iherdig med å få Abdulhak utlevert til Storbritannia, og borgerkrigen i Jemen har minket handlingsrommet ytterligere.