- Zarif er tidenes Pinocchio

Men jeg er så glad i ytringsfriheten. Det er bare synd at andre misbruker den.

Av Kristian Lefdal, student i statsvitenskap og medlem i Høyre

Torsdag i forrige uke besøkte Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif vårt frie land, Norge. Her fikk han åpent kritisere USA, situasjonen i Hormuzstredet og redegjøre for iransk propaganda på Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Det er skremmende å se en slik høyt profilert, offentlig tjenestemann fra diktaturet Iran, få en slik stor plass i Norge i ytringsfrihetens navn.

Samme mann dukker opp på G7-toppmøtet i Biarritz i Frankrike på søndag. Med sitt «vennlige» smil og sin vestlige holdning, søker han lykken i få støtte fra andre vestlige land i kampen om å opprettholde atomavtalen.

Det gjør meg kvalm at Frankrikes president Macron er villig til å gå så langt og invitere «fienden» til toppmøtet med USA tilstede. Zarif, aka Pinocchio, bruker sin sjarm til å få Iran i et bedre lys. Men sannheten om Iran, landet som Zarif representerer og snakker så barmhjertelig om på den internasjonale arena, er ikke annet enn tragisk:

Iran er et land der hvor homofile blir henrettet offentlig, kun fordi de er annerledes. Et land der hvor politiske motstandere blir fengslet, dømt til døden, kun fordi de har andre meninger. Et land der hvor kvinner har minimale rettigheter, fordi at kvinner er «mindre verdt». Et land der å demonstrere er et tegn på terrorisme. Et land der hvor menneskerettigheter ikke eksisterer.

Kristian Lefdal. Foto: Privat

Jeg synes at det er synd at utenriksminister Zarif får snakke fritt i Vesten, mens i hans eget land er det ikke en rettighet engang å snakke åpent og fritt om politiske spørsmål.

Pinocchio lyver dessuten om Hormuzstredet, og lyver om det som i praksis er iransk undertrykkelse av internasjonale lover og regler. Han lyver om at det er iransk lov og rett å kapitulere utenlandske skip og å bryte med frihet til navigasjon på internasjonale farvann. Han lyver om at Iran ikke står bak sabotasjer av tankskip i Hormuzstredet. Han lyver om den amerikanske dronen, som ble skutt ned av iranske myndigheter. Dronen fløy over internasjonalt luftrom, noe som Iran altså ikke anerkjenner selv med tekniske bevis. Det er bare flaks at den hendelsen ikke utløste en ny krig.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif. Foto: Scanpix

Jeg syntes det er synd at det iranske folk må leve i et diktatur, og får servert løgner til frokost, lunsj og middag.

Jeg heier på det iranske folk, som må høre på Pinocchio daglig, med ingen muligheter til å si ifra. Jeg håper at det internasjonale samfunnet støtter dere. Jeg gjør i hvert fall det.

Iran bløffer med verden. Det er det som er sannheten. Derfor kan vi ikke la Pinocchio vinne.