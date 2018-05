– 86 ofre gravlagt etter selvmordsangrep i Nigeria

Selvmordsangrepene mot en moské og et marked i Mubi nordøst i Nigeria krevde minst 86 menneskeliv, opplyser innbyggere i byen.

Tallet er tre ganger så høyt som det offisielle tallet på drepte fra de to selvmordsbombene i delstaten Adamawa tirsdag.

Den første eksplosjonen fant sted i en moské under ettermiddagsbønnen, mens den andre selvmordsbomberen sprengte seg blant folk som flyktet fra bombestedet. Selvmordsbomberne skal ha vært unge gutter, og Boko Haram mistenkes for å ha sendt dem.

Myndighetene sa onsdag at tallet på drepte er steget til 30, men lokale innbyggere, en sykehuskilde og en hjelpearbeider har alle fortalt om langt flere ofre til nyhetsbyrået AFP.

– Vi jobbet helt til klokka ni på kvelden med å begrave de døde. Vi begravde 76 mennesker i går, og 10 flere ble brakt hit og gravlagt i dag, sier en arbeider ved Mubis eneste gravlund.

Mannen sier han er sjokkert over å høre at myndighetene oppga et så lavt drapstall. En annen som jobber med å begrave døde i Mubi, bekrefter det høye tallet.

– Vi håper vi er ferdig med begravelsene, sier han, som i likhet med sin kollega ikke vil bli navngitt.

Det er vanlig at det kommer motstridende tall på drepte i Nigeria, der myndighetene langt på vei hevder å ha nedkjempet den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram og er kjent for å tone ned omfanget av terroraksjoner.

Minst 20.000 mennesker er drept siden Boko Haram i 2009 grep til våpen i sin kamp for en islamsk stat nordøst i Nigeria.

(©NTB)

Mest sett siste uken